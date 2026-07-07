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G. Nausėda išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje

2026 m. liepos 7 d. 08:29
Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda antradienį išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, kur su Aljanso valstybių ir vyriausybių vadovais aptars euroatlantinio saugumo, gynybos ir paramos Ukrainai klausimus.
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Kaip pranešė Prezidentūra, G. Nausėda susitikime pabrėš rekordines Lietuvos investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui šalyje bei nacionalinės divizijos kūrimą.
Prezidentas taip pat akcentuos transatlantinio bendradarbiavimo svarbą, būtinybę Europai prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, pabrėš Jungtinių Amerikos Valstijų vadovaujamą NATO branduolinio atgrasymo stiprinimą bei paramą Ukrainai.
Kartu į Ankarą vyksta ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Ji dalyvaus atskiroje programoje, skirtoje NATO lyderių sutuoktiniams, ir sakys kalbą apvaliojo stalo diskusijoje „Vaikai, technologijos ir saugumas: ateinančios kartos apsauga“.
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Aljanso viršūnių susitikime antradienį taip pat dalyvaus Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys.
Anot Užsienio reikalų ministerijos (URM), K. Budrys Ankaroje pasisakys NATO ir Ukrainos Tarybos užsienio reikalų ministrų formato posėdyje bei NATO ir Stambulo bendradarbiavimo iniciatyvos (ICI) užsienio reikalų ministrų susitikime.
Numatoma, kad šiuose susitikimuose bus aptartas saugumo ir gynybos stiprinimas, parama Ukrainai bei spaudimo Rusijai didinimas. Taip pat daug dėmesio bus skiriama tarptautinėms pastangoms stabilizuoti situaciją Artimuosiuose Rytuose ir užtikrinti laisvą laivybą Hormuzo sąsiauryje.
Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat suplanuoti dvišaliai K. Budrio susitikimai su Kroatijos, Vengrijos ir Belgijos užsienio reikalų ministrais.
Gitanas NausėdaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Turkija
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