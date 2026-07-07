G. Nausėda prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje: važiuoju su dideliais lūkesčiais

Šalies vadovas viliasi, kad susitikimas taps dar vienu žingsniu stiprinant sąjungininkų vienybę.
„Važiuoju su dideliais lūkesčiais. Tikiuosi, kad tai bus susitikimas, kuris pabrėš, išryškins ir sutvirtins NATO vienybę. Mums gyvenant šiame regione labai svarbu, kad tas transatlantinis ryšys išliktų stiprus, nepakitęs ir man atrodo, kad atsiranda vis daugiau požymių, kad šia prasme NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus dar žingsnis į priekį. Mes neprarasime amerikiečių, jie liks toliau mūsų svarbiausias NATO partneris“, – teigė G. Nausėda.
Kaip skelbta, Lietuvos prezidentas G. Nausėda antradienį išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, kur su Aljanso valstybių ir vyriausybių vadovais aptars euroatlantinio saugumo, gynybos ir paramos Ukrainai klausimus.
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Šis dviejų dienų susitikimas, vyksiantis didžiuliuose Turkijos prezidento rūmuose, rengiamas praėjus metams po to, kai NATO narės, spaudžiamos Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo, įsipareigojo padidinti su saugumu susijusias išlaidas iki penkių procentų BVP.
Gitanas NausėdaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Ankara
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