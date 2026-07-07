K. Vaitiekūnas apie galimybę dirbti M. Sinkevičiaus komandoje: žinau, kad kažkada apie tai kalbėsimės

„Mes su juo kalbėjomės ir žinau, kad kažkada toks pokalbis įvyks. Tiesa, žinant ministro pirmininko darbotvarkę, tikėtina, kad tai bus ne šiandien“, – antradienį žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.
Tiesa, dabar laikinai finansų ministro pareigas einantis socialdemokratas teigė jokio pasiūlymo dar negavęs ir negalėjo atsakyti, kokį sprendimą priims. K. Vaitiekūnas taip pat nepaneigė, jog po darbo Ingos Ruginienės ministrų kabinete norėtų šiek tiek pailsėti.
„Nieko konkretaus nežinau, tai, kai žinosiu, tada ir pagalvosiu. Bet kokiu atveju, turbūt reikia kažkiek pailsėti. (...) Visada viską vertini ir žiūri per savo prizmę bei per siūlančiojo prizmę“, – kalbėjo laikinasis Finansų ministerijos vadovas.
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K. Vaitiekūnas finansų ministru dirba nuo praėjusių metų rugsėjo, kai prisiekė XX Vyriausybė. Gintauto Palucko vadovaujamoje XIX Vyriausybėje jis ėjo finansų viceministro pareigas.
Prezidentas patvirtino naujos Vyriausybės sudėtį
M. Sinkevičius praėjusią savaitę pristatė kandidatus į ministrus. Jis taip pat paskelbė, kad naujoji Vyriausybė ypatingą dėmesį skirs valstybės gynybos stiprinimui, akcentavo, jog dabar gyvenama karo Europoje sąlygomis, todėl Lietuva turi būti stipri, pasirengusi, girdima ir patikima.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė kitą dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį.
Valstybės vadovas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą, iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusį Taurimą Valį, aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros – šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų – parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – I. Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai parlamentarai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Kristupas VaitiekūnasVyriausybėfinansų ministras
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