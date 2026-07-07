Lietuvos dienaAktualijos

M. Katelynas prakalbo apie kovą su narkotikais: reikėtų sustiprinti patruliavimą prie mokyklų

2026 m. liepos 7 d. 21:46
Siekiant kovoti su didėjančia narkotikų problema ugdymo įstaigose, reikėtų sustiprinti patruliavimą prie mokyklų, sako paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Daugiau nuotraukų (2)
„Pirmiausia, reikėtų pasikonsultuoti su tarnybų vadovais, kaip jie mato šitą problemą. Kur yra kažkokios raudonosios zonos, kur reikėtų skirti papildomą dėmesį.
Bet taip, manau, kad gal reikėtų sustiprinti patruliavimą prie mokyklų, reikėtų visais įmanomais būdais bandyti užkardyti šią problemą, nes tai liečia mūsų jauniausius piliečius“, – antradienį LRT televizijai teigė M. Katelynas.
„Narkotikų vartojimas tikrai neturėtų būti pamirštas, nes šiuo metu, mano nuomone, daug labiau buvome susifokusavę į kontrabandą (...). Reikėtų nepamiršti šios svarbios temos“, – pridūrė jis.
Susiję straipsniai
R. Kaunas kreipėsi į prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo: žurnalistinis tyrimas nuvedė iki Rusijos

R. Kaunas kreipėsi į prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo: žurnalistinis tyrimas nuvedė iki Rusijos

Susitikime su M. Katelynu – pašaipi Ž. Pavilionio replika: „Kaip jūs mus ginsite, mielas jaunuoli?“

Susitikime su M. Katelynu – pašaipi Ž. Pavilionio replika: „Kaip jūs mus ginsite, mielas jaunuoli?“ (7)

Dėl branduolinio ginklo klausimo Seime – ir aštrūs pareiškimai

Dėl branduolinio ginklo klausimo Seime – ir aštrūs pareiškimai

2024 m. Europos mokyklose atlikto alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų tyrimo duomenimis, raminamųjų bei migdomųjų vaistų vartojimas, neturint išrašyto gydytojo recepto, pastaruoju metu yra itin opi problema tarp Lietuvos moksleivių. Jo duomenimis, bent kartą tokius medikamentus be recepto yra vartoję 29 proc. 15–16 m. amžiaus jaunuoliai – tai vienas aukščiausių rezultatų visoje Europoje.
Be to, paaiškėjo, kad bent kartą gyvenime yra rūkę 36,3 proc. Lietuvos paauglių, o kasdien tabako gaminius vartojantys teigė 7,4 proc.
Vis dėlto 2024 m. atliktas tarptautinis tyrimas atskleidė, kad kanapes bent kartą yra bandę 11,6 proc. paauglių – tai mažiausias skaičius nuo 2003 m.
Martynas KatelynasNarkotikaiMokyklos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.