M. Katelyno ir konservatorių akistata: sulaukė klausimo, ar atsiprašys pareigūnų

Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pirmiausia paprašė M. Katelyno įvardyti svarbiausius savo veiklos prioritetus, į kuriuos jis koncentruosis artimiausius dvejus metus. Kandidatas nurodė, kad turi keturias prioritetines sritis, bet galiausiai įvardijo penkias.
Pirmoji – pareigūnų atlyginimų kėlimas, kuris, anot jo, turėtų būti susietas su darbo rezultatais. Jis tvirtino nekartosiantis pirmtako Vladislavo Kondratovičiaus klaidų ir nežadėsiantis konkrečių skaičių, nes biudžetas, kaip pabrėžė ir paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, nėra guminis.
Kaip antrą prioritetą M. Katelynas išskyrė kovą su narkotikais.
Trečiasis – migracija, kuri turėtų būti grįsta racionaliais prioritetais. Kandidatas neslepia manąs, kad migracijos politika Lietuvoje turi būti griežtinama, taip pat ir studentų migracija, kai aukštosios mokyklos „prekiauja vizomis“ – asmenys atvyksta studijų pagrindais, bet paskaitose nesirodo, eina dirbti.
M. Katelynas pakartojo palaikantis ir prezidento Gitano Nausėdos siūlymus, kuriais siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį.
Likę du prioritetai – dėmesys regionams ir civilinei saugai.
Dėl pastarosios, kandidato manymu, tiesioginio spaudimo savivaldybėms daryti nereikėtų, jis siūlytų imtis „pozityvios diskriminacijos“, t.y. sudaryti ir paviešinti savivaldybių pasirengimo žemėlapį, kad šios pačios galėtų įsivertinti, kaip stipriai kiekvienai reikia pasitempti.
Susiję straipsniai
Sulaukė klausimo, ar atsiprašytų pareigūnų
Konservatorė Angelė Jakavonytė iš karto turėjo klausimą, kaip M. Katelynas planuoja užsitikrinti statutinių pareigūnų pasitikėjimą ir pagarbą, kai praeityje jų veiksmus valdant krizinę situaciją palygino su Baltarusijos represinėmis struktūromis.
2021 metais M. Katelynas paskelbė dabar jau ištrintą įrašą, kuriame Lietuvos pareigūnai buvo lyginami su Baltarusijos „OMON“. Tais metais centrinė valdžia nusprendė įkurdinti neteisėtai sieną kirtusius migrantus Rūdninkų poligone.
Tai nepatiko vietiniams gyventojams, kurie protestuodami bandė užtverti įvažiavimą į poligoną, todėl policijos ir Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai protestuotojus nuo kelio traukė jėga. Būtent remdamasis šiuo epizodu M. Katelynas feisbuke kėlė klausimą, kuo Lietuvos pareigūnai skiriasi nuo „OMON“.
Pats kandidatas po susitikimo su prezidentu trečiadienį žurnalistams tvirtino, jog šios jo mintys buvo ištrauktos iš konteksto ir kad pasisakymais, kuriuose pareigūnus lygino su Baltarusijos „OMON“, jis kritikavo tuometę Vidaus reikalų ministerijos vadovybę.
Ministerijai tuo metu vadovavo konservatorė Agnė Bilotaitė. Ji buvo ir susitikime su M. Katelynu.
„Aš norėčiau paklausti, gal yra proga atsiprašyti pareigūnų?“ – kolegės klausimą papildė L. Kasčiūnas.
„Aš pirmiausia atsakysiu į klausimą. Aš nuo to klausimo nebėgu ir to palyginimo nepaneigsiu. Jis toks buvo. Bet, kaip ir atsakiau, tai buvo reakcija į tai, kaip buvo valdoma krizė. Ji, mano nuomone, buvo valdoma netinkamai. Kadangi visi puikiai suprantame, kokia tuo metu buvo situacija, jūs tuo metu buvote valdžioje, žinote ją dar geriau, nei aš. (...)
Kuomet prasidėjo tie veiksmai Rūdninkuose, ten buvo nuspręsta perkelti migrantus nepasitarus su bendruomene – visiškai jokio derinimo, tiesiog iš viršaus nuleistas sprendimas. Įvertinkime kultūrinę, tautinę situaciją tame regione. Tie žmonės labai dažnai nepasitiki valstybės sprendimais.
Vertinant tai, ta reakcija buvo tikėtina. Vertinu tą visą poelgį netinkamai, nes nepasitarus su bendruomene ir po to nieko nepakeičiant pasiųsti pareigūnus tiesiog išsklaidyti juos... Taip, aš sutinku, tuo metu toks sprendimas buvo būtinas, bet iki tos situacijos buvo prieita...
Ministro darbas, kad iki tokios situacijos nebūtų prieita. Stengiuosi savo veikloje tokių veiklų nepadaryti“, – atsakė M. Katelynas.
L. Kasčiūnas pakartojo klausimą dėl galimybės atsiprašyti pareigūnų.
„Aš galiu pasakyti tiek, kad šiai dienai tokios retorikos nesirinkčiau, bet nuo savo pasisakymo nebėgu ir aš atsakau į klausimą, kodėl jis buvo toks pasirinktas“, – konstatavo socialdemokratas.
Konservatorių pirmininkas atkreipė dėmesį, kad migrantų apgręžimo politika buvo teisingas sprendimas, veikiantis iki šiol: „Sakote, kad buvo netinkamai (situacija) valdyta. Prisiminkite šituos dalykus.“
„Žiūrėkite, aš paminėjau vieną momentą. Nebendrinau visų jūsų sprendimų“, – patikslino M. Katelynas.
Papildysime.