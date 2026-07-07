M. Sinkevičius – apie partijų susitarimą dėl demografijos: „Jokio dokumento juodraščio nėra“

„Kol kas jokio dokumento juodraščio nėra. Tai buvo toks politinis pamąstymas ir svarstymas. Nebūtinai tai galime formalizuoti į kažkokį politinį susitarimą, bet susitarti tikrai reikės, nes Socialinės apsaugos ir darbo ministerija indikuoja, kad jau yra berods 105 įvairūs siūlymai, kaip gerinti demografinę situaciją. Bet tų siūlymų aprėptis yra tokia, kad jų visų įgyvendinti vis tiek nepavyks. Reikės koncentruotis į kokius 5, ir tam reikės politinio sutarimo. Ir norisi to politinio sutarimo – ne taip, kad kažkas išrinks tas uogeles nuo torto, valdantieji pasakys, kad mes taip darome. Būtų geriau, kad būtų visuotinis sutarimas“, – žurnalistams antradienį teigė M. Sinkevičius.
Socdemų lyderis viliasi, jog šiuo susitarimu pavyks užtikrinti ir tęstinumą, nepriklausomai nuo pokyčių valdžioje.
„Tai turėtų būti ilgalaikė, koncentruota strategija. Ir tikiu, kad mes turime dėti pastangas. Aš asmeniškai dėsiu, kad bent pabandytume sutarti. Kiek tam diskusijų reiks ir kiek tai išilgins procesą, tebūnie, bet jau geriau tada sutarti dėl to, ką sutarėme, ir kad tas turėtų tęstinumą, nepriklausomai nuo valdžių pasikeitimų“, – komentavo jis.
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Kaip skelbė ELTA, Lietuvoje sparčiai mažėjant gimstamumui, M. Sinkevičius gegužę pranešė, kad šiemet inicijuos nacionalinį partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos krizės. Interviu Eltai politikas anksčiau sakė, kad šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
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Mindaugas Sinkevičiusgimstamumasdemografija
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