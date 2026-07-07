„Kol kas rezultatas dar kuklokas – esu kalbėjęs ir sutaręs, kad Susisiekimo ministerijos kancleris T. Daukantas galėtų tapti Vyriausybės kancleriu, tai pradedu nuo to, o toliau komandą lipdysim“, – antradienį Seime žurnalistams kalbėjo M. Sinkevičius.
Paklaustas, kodėl pasirinko T. Daukantą, paskirtasis premjeras teigė įvertinęs kanclerio sukauptą kvalifikaciją.
„Aš jį (T. Daukantą – ELTA) pasirinkau kaip plataus spektro profesionalą – jis dirbęs ir Švietimo ministerijoje, pavadavo ir Energetikos ministerijoje ir ėjo laikinojo kanclerio pareigas, dabar – Susisiekimo ministerijoje“, – aiškino Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis.
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„Profilis gana platus, manau, kad kanclerių tarpe jis yra gerbiamas profesionalas, mato tą lauką ne siaurai ir, manau, kad jis deramai susitvarkys su opiausiais Vyriausybės iššūkiais ir bus man parama ir atrama“, – pridūrė M. Sinkevičius.
Tačiau paskirtasis premjeras kol kas neatsakė, kokia bus galutinė jo komandos sudėtis.
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„Dalis galimai liks, darbuosis. Yra žmonių, kurie darbuojasi jau ilgus metus ir, manau, jų kvalifikacija ir kompetencija tenkins ir mane, galimai dalis keistis – čia, manau, natūralus procesas“, – nurodė jis.
Kaip skelbiama, T. Daukantas 2021–2024 m. dirbo teisės ir personalo grupės vadovu Energetikos ministerijoje, 2020–2021 m. buvo Teisės ir administravimo departamento direktoriumi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (ŠMSM), o 2015–2020 m. ėjo šios ministerijos kanclerio pareigas.
ELTA primena, kad šiuo metu Vyriausybės kanclerio pareigas eina Eitvydas Bingelis.
Tarp pirmų galimų savo užsienio vizitų krypčių įvardija Vokietiją, Briuselį
M. Sinkevičius tarp galimų pirmų savo užsienio vizitų krypčių įvardijo Vokietiją ir Briuselį. Tiesa, kaip pabrėžė, kol kas apie tai pernelyg negalvojo.
„Kol kas gal taip toli negalvojau. Vakar (pirmadienį – ELTA) Valstybės dienos minėjime, vėliavų pakėlimo šventėje mačiau Vokietijos ambasadorių ir pasakiau, kad kai ir jei bus patvirtinta Vyriausybės programa ir gausiu oficialius įgaliojimus, norėčiau apsilankyti Vokietijoje. Kadangi susitikome ir pabendravome, tai tokią poziciją išreiškiau. Apie kitus vizitus kol kas negaliu pasakyti. Žinoma, kad neabejotinai tarp vieno pirmųjų bus ir Briuselis“, – žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
Taip pat jis aiškino besilaikantis anksčiau išreikštos pozicijos dėl Lietuvos atstovavimo Europos Vadovų Taryboje (EVT).
Birželio pabaigoje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis teigė nepretenduojantis perimti iš prezidento atstovavimo EVT, tačiau pripažino norįs keliauti į kai kuriuos šio formato susitikimus, kuriuose būtų svarstomi ekonominiai klausimai.
„Laikausi tos pačios pozicijos, ji nepakitusi, kad mes su ekscelencija prezidentu tikrai susitarsime. Tai nereiškia, kad lygu pasidalinsime, tai reiškia, kad susitarsime: kas atstovauja, tas tą tęsia. Ir manau, kad prezidentas tikrai tinkamai atliepia valstybės interesą tuose formatuose“, – komentavo M. Sinkevičius.
„Man įdomus biudžetas, ekonomika, nes svarstomas Multiannual Financial Framework (Daugiametė finansinė programa – ELTA), MFF vadinamas, kuris palies tiesiogiai ir mus, kaip šalį. Ir ten tikrai reikia kooperacijos“, – sakė jis, kartu pabrėždamas, kad mato aktyvų savo vaidmenį diskusijoje dėl Europos Sąjungos (ES) biudžeto.
Prezidentas patvirtino naujos Vyriausybės sudėtį
M. Sinkevičius praėjusią savaitę pristatė kandidatus į ministrus. Jis taip pat paskelbė, kad naujoji Vyriausybė ypatingą dėmesį skirs valstybės gynybos stiprinimui, akcentavo, jog dabar gyvenama karo Europoje sąlygomis, todėl Lietuva turi būti stipri, pasirengusi, girdima ir patikima.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė kitą dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį.
Valstybės vadovas patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą, iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusį Taurimą Valį, aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros – šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų – parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė.
Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus Robertas Kaunas, ŠMSM – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą naujoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei „valstiečių“ deleguotas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrais dirbs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai parlamentarai Lukas Savickas, Linas Kukuraitis bei Kęstutis Mažeika.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Mindaugas SinkevičiusVyriausybėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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