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NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2026 m. liepos 7 d. 13:20
Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių bei kartą buvo pakelti patruliuoti ties siena Lenkijoje, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
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Ministerijos duomenimis, ketvirtadienį NATO naikintuvai kilo patruliuoti Lenkijoje. Tą pačią dieną jie taip pat skrido atpažinti orlaivio An-72. Pastarasis skrido tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į RF Kaliningrado sritį.
Penktadienį naikintuvai buvo pakelti atpažinti orlaivį SU-30S, kuris skrido tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į RF Kaliningrado sritį.
Tą pačią dieną jie taip pat skrido atpažinti tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į RF Kaliningrado sritį pastebėto orlaivio SU24MR.

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Ministerijos žiniomis, du iš trijų orlaivių skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu bei palaikė radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC). Visi orlaiviai skrido be skrydžio plano.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
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Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
RusijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)NATO oro policijos misija
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