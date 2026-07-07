P. Baltokas apie M. Sinkevičiaus pasvarstymus dėl atstovavimo EVT: toks kėdžių kaitaliojimas atrodytų keistai

„EVT Lietuvos prezidentai atstovauja jau 17 metų – tai yra turbūt nusistovėjusi praktika. Nėra taip, jog jos vyktų vienu ar kitu klausimu – dažniausiai yra aptariami keli klausimai iš eilės, tad tas toks kėdžių kaitaliojimas ar lėkščių skirtingų sudėjimas atrodytų mažų mažiausiai keistas“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė P. Baltokas.
„Reikia pripažinti, kad tai yra tik pasvarstymas. Be jokios abejonės, jeigu jis bus, aš manau, kad tikrai premjeras su prezidentu apie tai pasikalbės“, – pridūrė jis.
P. Baltokas svarsto, kad jau kurį laiką besitęsiančios diskusijos apie tai, kas turėtų atstovauti Lietuvai EVT, gali būti išnaudojamos kaip visuomenės supriešinimo įrankis vidaus politikos kontekste. Todėl, pasak jo, svarbiausia šioje situacijoje atsižvelgti į tai, kas geriausia Lietuvai.
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„Klausimas yra turbūt ne tai, kuris vadovas geriau atlieptų kurią sritį, o kodėl tai yra taip išnaudojama mūsų vidaus politikos kontekste, siekiant supriešinti arba siekiant įskelti pleištą, kuris, mūsų suvokimu, yra visiškai nereikalingas“, – nurodė P. Baltokas
„Man atrodo, svarbiausia yra tai, kas yra geriausia Lietuvai – kas turi didžiausią įdirbį ir kas gali atnešti geriausią rezultatą dalyvaujant EVT“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad birželio pabaigoje paskirtasis premjeras, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis M. Sinkevičius teigė nepretenduojantis perimti iš prezidento atstovavimo EVT, tačiau pripažino norįs keliauti į kai kuriuos šio formato susitikimus, kuriuose būtų svarstomi ekonominiai klausimai.
Socialdemokratų vedlys tuomet nurodė apie tai jau kalbėjęsis su šalies vadovu ir tikino manąs, kad sutarimą pasiekti pavyks.
Atstovavimo EVT klausimas keltas ne kartą
Diskusijos dėl atstovavimo EVT į politinę darbotvarkę šią kadenciją sugrįžo po to, kai dabar jau laikinoji premjerė Inga Ruginienė duodama interviu naujienų portalui „Lrytas“ užsiminė, jog galėtų atstovauti EVT. Ministrė pirmininkė sakė, jog būtų įmanoma rasti bendrą prezidentūros ir Vyriausybės kompromisą dėl to, kas – prezidentas ar ji pati – galėtų prisiimti šią atsakomybę.
Tačiau prezidentūra Eltai nurodė, kad tokios galimybės nėra svarstomos.
ELTA primena, kad diskusijos dėl atstovavimo EVT tęsėsi ir visą praėjusią Seimo kadenciją. Dabartine tvarka nepatenkinti konservatoriai ragino sudaryti galimybę Lietuvai šiame europiniame formate atstovauti ir Vyriausybės vadovui, priklausomai nuo ES viršūnių aptarinėjamų temų. Tačiau prezidentas šias iniciatyvas pavadino netoleruotinomis ir nepriimtinomis.
Šį klausimą išspręsti buvo pasiūlyta priimant atstovavimą EVT reglamentuojantį įstatymą. Visgi vėliau nuo šios iniciatyvos buvę valdantieji atsitraukė.
Premjero pareigas ėjęs Gintautas Paluckas nematė poreikio keisti galiojančią atstovavimo EVT tvarką.
EVT sudaro ES valstybių arba vyriausybių vadovai, EVT pirmininkas, Europos Komisijos vadovas bei ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.
Tarybos susitikimai vyksta ne rečiau kaip du kartus per pusmetį Briuselyje. Tuo metu neeiliniai susitikimai rengiami pagal atskirą susitarimą.
Mindaugas SinkevičiusEuropos Vadovų Tarybaprezidento patarėjas
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