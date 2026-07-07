Parlamente vėl atmesta iniciatyva suburti komisiją Registrų centro duomenų vagystei tirti

Antradienį po svarstymo ankstesnės opozicijos – konservatorių, liberalų ir demokratų – projektui nepritarė 41 Seimo narys, už buvo 50, susilaikė 17.
Pirmą kartą projektą pateikus Seimui jam buvo nepritarta, vėliau birželį jį pakoregavus projektas įveikė pateikimo stadiją.
Nutarime numatyta, kad parlamentiniu tyrimu turėtų gauti atsakymai į 19 klausimų, labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką nutekintų RC duomenų istorijoje.
VRM gavusi 100 tūkst. eurų sąskaitą iš Registrų centro: anksčiau to nėra buvę
Taip pat numatyta išsiaiškinti, ar šioje situacijoje nėra požymių dėl atsakingų asmenų ir institucijų aplaidumo, ar buvo tinkamai įvertintos galimos grėsmės nacionaliniam saugumui dėl galimo duomenų perdavimo ar panaudojimo užsienio valstybių, jų žvalgybos, kitų tarnybų interesais.
Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš Registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.
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Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti per Migracijos departamento darbuotojų paskyras, pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesį, o viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.