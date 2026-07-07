Paskirtoji aplinkos ministrė I. Andriulaitytė: gamtosaugai bus skiriamas deramas dėmesys

„Aplinkosaugos sektorius yra labai svarbus ir, mano nuomone, vienas iš strateginių sektorių. (...) Tikrai laukia nemažai iššūkių pradedant darbą suderinti šiuos interesus. Aš esu už bendradarbiavimą ir tikrai planuoju susitikti bei kalbėti su visais sektoriaus dalyviais“, – antradienį Seime, pristatant XXI Vyriausybės programą, sakė I. Andriulaitytė.
Anot jos, nors sektoriuje susikerta įvairūs interesai, aplinkosaugos ir gamtosaugos klausimai išliks vienu svarbiausių prioritetų.
„Būdama aplinkosaugininkė, noriu patikinti, kad aplinkosaugos ir gamtosaugos klausimams bus skiriamas deramas dėmesys ir atitinkama svarba“, – teigė paskirtoji ministrė.
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Aplinkos ministerijai dabar dar laikinai vadovauja Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos anksčiau deleguotas Kastytis Žuromskas.
Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pristatė kandidatus į ministrus. Jis taip pat paskelbė, kad naujoji Vyriausybė ypatingą dėmesį skirs valstybės gynybos stiprinimui, akcentavo, jog dabar gyvenama karo Europoje sąlygomis, todėl Lietuva turi būti stipri, pasirengusi, girdima ir patikima.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Ieva AndriulaitytėVyriausybėgamtos apsauga
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