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Paskirtoji aplinkos ministrė I. Andriulaitytė: gamtosaugai bus skiriamas deramas dėmesys

2026 m. liepos 7 d. 13:28
Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad vienas pirmųjų jos darbų užėmus postą Vyriausybėje bus ieškoti balanso tarp skirtingų interesų aplinkosaugos sektoriuje. Tiesa, ji pabrėžia, jog gamtosaugos klausimams planuoja skirti deramą dėmesį.
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„Aplinkosaugos sektorius yra labai svarbus ir, mano nuomone, vienas iš strateginių sektorių. (...) Tikrai laukia nemažai iššūkių pradedant darbą suderinti šiuos interesus. Aš esu už bendradarbiavimą ir tikrai planuoju susitikti bei kalbėti su visais sektoriaus dalyviais“, – antradienį Seime, pristatant XXI Vyriausybės programą, sakė I. Andriulaitytė.
Anot jos, nors sektoriuje susikerta įvairūs interesai, aplinkosaugos ir gamtosaugos klausimai išliks vienu svarbiausių prioritetų.
„Būdama aplinkosaugininkė, noriu patikinti, kad aplinkosaugos ir gamtosaugos klausimams bus skiriamas deramas dėmesys ir atitinkama svarba“, – teigė paskirtoji ministrė.
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Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę pristatė kandidatus į ministrus. Jis taip pat paskelbė, kad naujoji Vyriausybė ypatingą dėmesį skirs valstybės gynybos stiprinimui, akcentavo, jog dabar gyvenama karo Europoje sąlygomis, todėl Lietuva turi būti stipri, pasirengusi, girdima ir patikima.
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ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Ieva AndriulaitytėVyriausybėgamtos apsauga
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