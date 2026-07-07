„Niekada negalvojau, kad kada nors filmuosiu tokį vaizdo įrašą, bet dabar turiu tai padaryti, esu jums skolingas. Turiu papasakoti pasauliui, kas nutiko.
Prieš dvi dienas mano geriausias draugas tragiškai žuvo avarijoje, tiesiog mano akyse. Negalėjome jo išgelbėti, aš negalėjau jo išgelbėti. Padariau viską, ką galėjau, bet nesėkmingai“, – anglų kalba dėstė jaunas vaikinas.
Žuvusiojo draugas teigė, kad vaikinas buvo „nuostabus draugas“, sūnus, atletas, finansų analitikas.
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„Tiesiog nuostabus žmogus, mylinti, švelni siela“, – apibūdino vaikino geriausias draugas, pasidalinęs ir bendra jų nuotrauka.
„Noriu pasakyti, kad nieko nėra brangesnio už gyvenimą. Pasistenkite visada pasakyti, kad mylite savo artimuosius ir draugus.
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Parodykite jiems meilę, nes niekada nežinote, kada bus paskutinis kartas, kai juos matysite“, – kalbėjo jaunuolis.
Vaikinas dalijosi, kad žuvęs draugas jį labai palaikė, kartu jie ir sportuodavo. Draugais jie buvo 12 metų.
Kaip jau skelbta anksčiau, Vilniuje šeštadienio naktį avariją, per kurią žuvo du jaunuoliai, galimai sukėlusiai BMW vairuotojai pareikšti įtarimai.
Du jaunuolius, įtariama, pražudžiusiai merginai teismas skyrė kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą.
Mergina pirmadienį išleista iš ligoninės, jai įteiktas šaukimas atvykti į policiją.
Policija taip pat pranešė apie tai, kad Vilniuje Žirmūnuose avariją sukėlusi mergina buvo neblaivi – į stulpą atsitrenkusio BMW vairuotojai nustatytas 0,58 prom. girtumas.
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Anot policijos, apie avariją pranešta 4.20 val. Tarnybos informuotos, kad Vilniuje Žirmūnų gatvėje, automobilis BMW 530e, vairuojamas merginos, gimusios 2007 m., nesuvaldytas atsitrenkė į apšvietimo stulpą.
Per eismo įvykį žuvo 2007 m. gimusi mergina ir 2005 m. gimęs vaikinas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 6 dalį.
Jame numatyta, kad tas, kas, būdamas neblaivus, vairavo kelių transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles ir jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 10 metų.