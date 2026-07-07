Jis turi savo atsaką vairuotojos patėviui, kuris žiniasklaidai tikino, kad prieš eismo įvykį galimai buvo vartoti narkotikai, o žuvusiojo artimieji neva jau grasina šeimai ir pačiai 19-metei susidorojimu.
„Nenoriu jokios pagalbos – aš samdysiu advokatus, aš eisiu iki galo. Man dabar nėra tikslo gyventi kitaip – noriu eiti teisėtu keliu, bet iki galo“, – portalui Lrytas tvirtino vyras.
Pateikė savo istorijos pusę
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Pasikalbėti su Lrytas žuvusiojo tėvas sutiko besiruošiant sūnaus laidotuvėms.
„Žuvo mano sūnus. Jis buvo sportininkas, dirbo banke, baigė antrą kursą universitete. Labai gerai mokėsi. Buvo labai geras vaikinas“, – pasakojimą pradėjo vyriškis.
Jis teigė perskaitęs straipsnį, kuriame neblaivios vairuotojos patėvis aiškino, kad vaikino tėvas grasina šeimai, neva „ras merginą griovyje su švirkštu“. Žuvusiojo tėvas teigė su šia šeima apskritai nebendravęs.
„Aš nežinau nei tos merginos vardo, nei pavardės, man nesuprantama, kodėl jie taip rašo – nori išteisinti savo žudiką“, – kalbėjo vyras.
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Paklaustas, kas, jo žiniomis, nutiko tą lemtingąją šeštadienio naktį, žuvusio jaunuolio tėtis nurodė, kad sūnus tiek su 19-mete BMW vairuotoja, tiek ir su kita automobilyje buvusia mergina nebuvo pažįstamas – susibičiuliavo tą patį vakarą, naktiniame klube.
„Su ta mergina jis susipažino likus 10 minučių iki išėjimo iš naktinio klubo. Jie niekada nebuvo draugais su ta mergina, kuri vairavo. Jo draugai man pasakė, kad jis įsėdo į tą mašiną, nes jam patiko ta kita žuvusi mergina, su kuria jis susipažino. Bet nei su vairuotoja, nei su kita mergina jis išvis nebuvo pažįstamas“, – dėstė vyriškis.
Pasak jo, kompanija paryčiais susitarė nuvažiuoti pas kitus draugus.
„Ir atsisėdo...“ – pasakojo žuvusio vaikino tėvas.
Sūnus, tęsė jis, buvo labai pavyzdingas, daug sportavo, todėl apie narkotikus negali būti net kalbos.
„Penktadienį dar į sportą nuvažiavo, vėliau atvažiavo, draugiškai pasėdėjome. Tai nežinau, kaip čia atsitiko“, – svarstė jis.
Kai pats atvažiavo į avarijos vietą, gelbėtojai tėvui pasakė, kad automobilis neva skriejo ne mažesniu kaip 130–150 kilometrų per valandą greičiu.
„Kaip vairuotojas, kuris ką tik gavo teises, gali varyti tokiu greičiu, kai buvo lietus, buvo girta? Aš sūnui visada sakydavau: jeigu tu matai, kad žmogus girtas, paimk raktus, neduok važiuoti, pats nesėsk į mašiną.
Kaip taip išėjo... Mergina patiko“, – sunkiai žodžius rinko vyras.
Reaguodamas į BMW vairuotojos žodžius, esą kitas automobilis jai trukdė pravažiuoti, žuvusiojo tėvas tikino, kad viską parodys vaizdo kameros.
„Yra užfiksuotas ir greitis, ir viskas“, – sakė jis.
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Su 19-metės vairuotojos šeima jis tikino nekalbėjęs ir juo labiau jiems negrasinęs.
„Čia netiesa. Pas mane jokių minčių – pas mane tragedija. Aš jų nenoriu net matyti“, – kartojo vyras.
Kai atvyko į avarijos vietą, vairuotojos esą jau nebebuvo, tad ir su ja nesikalbėjo.
„Iš karto atvažiavau. Be dešimt penkios jau buvau vietoje. Ir žmoną psichiatrinė pagalba išvežė“, – įvykius prisiminė žuvusio jaunuolio tėvas, taip pat pridūręs, kad žino skandalingų faktų apie merginos šeimą.
„Šitos merginos motina 1996 metais nužudė tris žmones avarijoje, buvo kalta, bet turbūt sumokėjo pinigus ir neatsisėdo. Šimtas procentų. O tėvas sėdi už žmogžudystę Latvijoje.
Yra žmonių, kurie pažįsta tą šeimą, tai čia jau genetiškai...“ – svarstė jis.
Pasak vilniečio, net jei vairuotojos šeima ir siūlys savo pagalbą, jokio kontakto su ja palaikyti jis nenori.
„Nenoriu jokios pagalbos – aš samdysiu advokatus, aš eisiu iki galo. Man dabar nėra tikslo gyventi kitaip – noriu eiti teisėtu keliu, bet iki galo. Dabar išspręsime laidotuvių klausimus ir tada skambinsiu advokatui.
Apie tuos žudikus aš nenoriu net girdėti – nereikia man nei jokių pinigų, nei kapeikos, nei cento. Aš jų nenoriu matyti.
Nežinau, kaip gyventi toliau, bet žiūrėsime“, – pabrėžė vyras.
Žuvusysis buvo vienintelis jo sūnus.
Kas nutiko?
Lrytas primena, kad šeštadienį Vilniaus greitosios pagalbos medikams apie 4 val. 20 min. buvo pranešta, jog po avarijos užsidegė automobilis, viduje gali būti prispaustų žmonių. BMW markės automobilis Žirmūnų mikrorajone rėžėsi į apšvietimo stulpą ir lūžo per pusę.
Paaiškėjo, kad per avariją žuvo mergina ir vaikinas, gimę 2007 m. ir 2005 m., o vairuotojai buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,58 prom.).
Atvykusi greitosios pagalbos brigada išvydo kraupų vaizdą – vienam žuvusiųjų po itin stipraus smūgio į stulpą buvo nutraukta dalis kojos, smarkiai sudarkyta galvos sritis.
„Traumos buvo nesuderinamos su gyvybe“, – portalui Lrytas pasakojo medikai.
BMW vairavusi 19-metė dėl kūno sumušimų buvo nuvežta į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę – iš jos mergina paleista tik pirmadienį. Jai iš karto buvo pareikšti įtarimai ir skirta kardomoji priemonė neišvykti, paimti jos dokumentai.
Įtariama, kad jaunimas gatvėje galėjo lenktyniauti.
Per avariją žuvusio 21 metų vaikino motiną po eismo įvykio ištiko panikos priepuolis – dėl patirto šoko 47 metų moteris taip pat buvo nuvežta į ligoninę.
BMW vairavusi mergina teises įgijo tik prieš nepilnus du mėnesius.
Dėl avarijos, kurios metu žuvo 2 žmonės, sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jei teismas merginą pripažins avarijos kaltininke, jai grės laisvės atėmimas iki 10 metų.
Jaučiasi kalta, kad liko gyva
Ką tik mokyklos duris užvėrusi 19-metė pirmąjį savo komentarą pirmadienį davė portalui 15min. Ji verkdama prisipažino, kad jaučiasi kalta dėl to, jog liko gyva.
Ji taip pat prisipažino sulaukusi anoniminių žinučių, kad su ja bus susidorota. Mergina nurodė, kad avarija kilo dėl to, kad kitas automobilis ją prispaudė prie šaligatvio, todėl ji nebeturėjo, kur pasitraukti.
19-metės patėvis 15min tikino, kad šeimai labai sunku atlaikyti užgriuvusią neapykantos bangą, ir ragino merginos dar nenuteisti. Jis pažadėjo, kad ateityje pateiks daugiau informacijos apie nelaimę.
„Mes nebėgame nuo atsakomybės“, – sakė jis, nurodęs, kad šeima yra pasiryžusi padėti žuvusių artimiesiems.
Merginos patėvis taip pat portalui užsiminė, kad prieš lenktynes galėjo būti vartojami narkotikai.