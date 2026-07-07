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R. Kaunas kreipėsi į prokuratūrą dėl galimo tarptautinių sankcijų apėjimo: žurnalistinis tyrimas nuvedė iki Rusijos

2026 m. liepos 7 d. 15:12
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydamas įvertinti informaciją apie galimą tarptautinių sankcijų apėjimą ir spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
R. Kauno teigimu, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į viešojoje erdvėje paskelbtą žurnalistinį tyrimą, kuriame minima, kad Lietuvoje veikiančios įmonės galėjo gabenti prekes į Rusiją apeidamos tarptautines sankcijas.
„Paaiškėjus tokiems duomenims, teisėsaugos institucijos privalo įvertinti galimų nusikalstamų veikų požymius ir nedelsdamos imtis veiksmų jiems ištirti. Mano įsitikinimu, šiuo atveju yra pakankamas pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą“, – pranešime sakė R. Kaunas.
Jis taip pat pabrėžė, kad sankcijų apėjimas yra pagalba agresoriui tęsti karą prieš Ukrainą, o Lietuva yra viena iš labiausiai karo paveiktų valstybių.
„Kol Ukrainoje žūsta žmonės, o Lietuva į gynybą investuoja rekordines lėšas, bet koks bandymas pasipelnyti apeinant sankcijas ir aprūpinant agresorių prekėmis yra ne tik nusikaltimas, bet ir valstybės interesų išdavystė“, – tvirtino ministras.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tarptautinių sankcijų ar Lietuvos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas yra nusikalstama veika, už kurią gresia reali baudžiamoji atsakomybė – nuo baudos iki laisvės atėmimo iki penkerių metų.
Robertas Kaunas

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