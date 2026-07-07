S. Cichanouskaja iš naujosios Vyriausybės tikisi politikos tęstinumo Baltarusijos atžvilgiu

„Tikiuosi, kad būsima Lietuvos Vyriausybė išsaugos politikos tęstinumą. Mes labai vertiname ilgalaikę aiškią, principingą ir vertybėmis grindžiamą Lietuvos poziciją“, – interviu portalui LRT sakė S. Cichanouskaja.
Baltarusijos opozicijos lyderė taip pat akcentavo, kad sankcijos Aliaksandro Lukašenkos režimui neturėtų būti švelninamos, kol kaimyninėje valstybėje neįvyks realūs pokyčiai.
„Mes siūlome tokią formulę, kad amerikiečių sankcijos gali būti naudojamos siekiant išlaisvinti politinius kalinius, o Europos Sąjungos sankcijos – siekiant išlaisvinti pačią šalį, kad Baltarusijoje įvyktų neatšaukiami sisteminiai pokyčiai“, – kalbėjo S. Cichanouskaja.
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„Net jei bus paleisti visi politiniai kaliniai, o A. Lukašenka liks, į Lietuvą skris balionai, prie sienų telksis migrantai, iš Baltarusijos teritorijos bus grasinama branduoliniu ginklu ar „Iskander“. Taigi grėsmė iš Baltarusijos pusės niekur neišnyks“, – pabrėžė ji.
ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-osios Vyriausybės sudėtį.
G. Nausėda patvirtino į finansų ministrus pasiūlytą, iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusį Taurimą Valį, aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros – šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų – parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo – 20-osios Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė.
Taip pat patvirtintos I. Ruginienės ministrų kabinete jau dirbusios kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Susisiekimo ministerijai – Juras Taminskas.
Darbą 21-ojoje Vyriausybėje tęs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašunienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Energetikos ministru šalies vadovas paskyrė naujųjų koalicijos partnerių Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ deleguotą Luką Savicką, sveikatos – Liną Kukuraitį, žemės ūkio – Kęstutį Mažeiką.
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