Lietuvos dienaAktualijos

Seimo Sveikatos reikalų komitetui vadovaus socialdemokratas A. Busila

2026 m. liepos 7 d. 13:35
Pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai, Seimo Sveikatos reikalų komitetui pradės vadovauti socialdemokratas Andrius Busila.
Daugiau nuotraukų (1)
„Gyvenimas taip susiklostė, kad 15 metų vadovavau Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui“, – prisistatydamas savo ryšį su sveikatos sektoriumi pasakojo A. Busila.
Už šią kandidatūrą balsavo 6 komiteto nariai, susilaikė konservatorė Jurgita Sejonienė.
Iki šiol šiam komitetui vadovavo iš koalicijos pašalintų „aušriečių“ deleguota Lina Šukytė-Korsakė. A. Busila ėjo jos pavaduotojo pareigas.
Susiję straipsniai
Už neteisėtą socialinės globos teikimą siūloma numatyti baudas ir fiziniams asmenims

Už neteisėtą socialinės globos teikimą siūloma numatyti baudas ir fiziniams asmenims

T. Žentelis: šiai dienai neaišku, ar buvo nutekinti medikų duomenys

T. Žentelis: šiai dienai neaišku, ar buvo nutekinti medikų duomenys

Didžiausiai Žemaitijos ligoninei – liūdni popieriai: išvertė iš kėdės direktorių, bet skęsta skolų liūne

Didžiausiai Žemaitijos ligoninei – liūdni popieriai: išvertė iš kėdės direktorių, bet skęsta skolų liūne (3)

Savo ruožtu socialdemokratas teikė L. Šukytės-Korsakės kandidatūrą į jo pavaduotojas. Tokiam siūlymui pritarta bendru sutarimu.
Pagal naująją koalicijos sutartį Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos atstovai ir toliau vadovaus Ateities, Aplinkos apsaugos, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros; Nacionalinio saugumo ir gynybos, Švietimo, Užsienio reikalų, Žmogaus teisių, Teisės ir teisėtvarkos komitetams. Socialdemokratų atstovas taip pat vadovaus parlamento Sveikatos reikalų komitetui.
Į koaliciją pakviestiems demokratams atiteks trijų kol kas „aušriečių“ vadovaujamų Seimo komitetų – Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos ir darnios plėtros bei Socialinių reikalų ir darbo – pirmininkų postai.
Pagal koalicijos sutartį, parlamento Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai toliau vadovaus Seimo Kaimo reikalų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetams.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Andrius BusilaSeimo sveikatos reikalų komitetasVyriausybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.