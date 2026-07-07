Seimo Sveikatos reikalų komitetui vadovaus socialdemokratas A. Busila

„Gyvenimas taip susiklostė, kad 15 metų vadovavau Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui“, – prisistatydamas savo ryšį su sveikatos sektoriumi pasakojo A. Busila.
Už šią kandidatūrą balsavo 6 komiteto nariai, susilaikė konservatorė Jurgita Sejonienė.
Iki šiol šiam komitetui vadovavo iš koalicijos pašalintų „aušriečių“ deleguota Lina Šukytė-Korsakė. A. Busila ėjo jos pavaduotojo pareigas.
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Savo ruožtu socialdemokratas teikė L. Šukytės-Korsakės kandidatūrą į jo pavaduotojas. Tokiam siūlymui pritarta bendru sutarimu.
Pagal naująją koalicijos sutartį Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos atstovai ir toliau vadovaus Ateities, Aplinkos apsaugos, Biudžeto ir finansų, Europos reikalų, Kultūros; Nacionalinio saugumo ir gynybos, Švietimo, Užsienio reikalų, Žmogaus teisių, Teisės ir teisėtvarkos komitetams. Socialdemokratų atstovas taip pat vadovaus parlamento Sveikatos reikalų komitetui.
Į koaliciją pakviestiems demokratams atiteks trijų kol kas „aušriečių“ vadovaujamų Seimo komitetų – Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos ir darnios plėtros bei Socialinių reikalų ir darbo – pirmininkų postai.
Pagal koalicijos sutartį, parlamento Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai toliau vadovaus Seimo Kaimo reikalų bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetams.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Andrius BusilaSeimo sveikatos reikalų komitetasVyriausybė
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