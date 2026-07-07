VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžta 14 neteisėtų migrantų

Tuo metu Latvijos pasieniečiai į šalį neįleido 68 migrantų, o Lenkijos pasienyje tokių asmenų fiksuoti penki.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,65 tūkst. asmenų, šiemet – 888.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista beveik 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
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Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
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