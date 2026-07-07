Naujienų portalo teigimu, EŽTT konstatavo, kad terorizmu „al Qaeda“ grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis Abdas Al Rahimas Husseinas Al Nashiri 2005–2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje.
Be to, septynių teisėjų kolegija priteisė jam 30 tūkst. eurų kompensaciją ir įpareigojo Lietuvos Vyriausybę kreiptis į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valdžią, siekiant patikinimo, kad įtariamajam nebus paskirta mirties bausmė.
„15 min“ teigimu, šiuo metu jis kalinamas JAV administruojamoje Gvantanamo įlankos jūrų pajėgų bazėje Kuboje.
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JAV teisėsauga įtaria, kad jis buvo prisidėjęs prie JAV ambasados Rytų Afrikoje sprogdinimo 1998 metais, karinio laivo „USS Cole“ sprogdinimo Jemeno uoste 2000 metais ir Prancūzijos tanklaivio sprogdinimo Adeno įlankoje 2002 metais. Al Nashirį JAV sulaikė 2002 metais Dubajuje.
Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad nuo 2005 metų spalio iki 2006 metų kovo jis buvo tardomas CŽV bazėje Lietuvoje.
Tai jau trečioji byla prieš Lietuvą dėl CŽV kalėjimo Strasbūro teisme.
Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT)Teismasslaptas kalėjimas
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