A. Veryga šeimos politiką siūlo finansuoti didesniais mokesčiais žalingiems įpročiams

Pasak jo, nors opozicija kelia klausimus dėl papildomų Vyriausybės programos priemonių finansavimo, valdančioji dauguma jau yra numačiusi galimus pajamų šaltinius.
„Vyriausybė tikrai galvoja apie finansus ir visi, kurie atnešė į programą tam tikras priemones, kurios reikalauja papildomų biudžeto išlaidų – mes visi galvojame apie tai, iš kur tų pinigų gauti“, – trečiadienį „Žinių radijuje“ sakė A. Veryga.
Anot jo, vienas iš galimų sprendimų – didesni akcizai bei papildomi mokesčiai veikloms, kurias valstybė siekia riboti – tokios kaip rūkymas, alkoholio vartojimas ir lošimas.
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„Mes dar praėjusioje programoje buvome pasiūlę savo priemones, susijusias su tam tikrų produktų papildomu apmokestinimu – kas susiję su tabako ir alkoholio akcizais. Demokratai tuo metu pasiūlė azartinių lošimų papildomą apmokestinimą. Tai yra tie dalykai, kurių mes norime, kad žmonės mažiau naudotų, vartotų, o tuo pačiu būtų galima papildyti ir biudžetą“, – kalbėjo LVŽS pirmininkas.
Politikas taip pat pabrėžė, kad programoje numatytos priemonės, skirtos skatinti investicijas ir didinti šalies konkurencingumą.
„Yra pasiūlyta nemažai priemonių, kurios turėtų skatinti investuoti Lietuvoje, nes mokesčius sumoka tie, kas dirba, kuria verslus ir uždirba tuos pinigus. Čia tikrai yra įdėta nemažai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymų į programą – dėl konkurencingumo, reinvestuojamo pelno ir kitų priemonių“, – sakė A. Veryga.
Kaip skelbė ELTA, Lietuvoje sparčiai mažėjant gimstamumui, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius gegužę pranešė, kad šiemet inicijuos nacionalinį partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos krizės.
Interviu Eltai politikas anksčiau sakė, kad šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema.
Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta.
Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti.
Pernai lapkritį laikinoji premjerė Inga Ruginienė pristatė planus keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą, Vyriausybė paskelbė viešą konkursą.
Aurelijus VerygaLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)demografija
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