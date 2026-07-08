Apeliacinis teismas: nuosprendžio paskelbimą Druskininkų meras R. Malinauskas ir teisėjai išgirs rudenį

Nuosprendžio paskelbimas stambaus masto korupcijos teisinėje sistemoje perkeliamas iš liepos 9 d. 12.50 val. į 2026 m. rugsėjo 14 d. 12.50 val., pranešė Lietuvos apeliacinis teismas.
„Sprendimo paskelbimas perkeltas dėl didelės baudžiamosios bylos apimties, didelio pateiktų apeliacinių skundų skaičiaus bei juose keliamų faktų ir teisės klausimų sudėtingumo“, – rašoma teismo pranešime.
Šioje byloje nagrinėjama 15 apeliacinių skundų.
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Po Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis šioje byloje įsiteisės.
Generalinė prokuratūra mano, kad kaltais dėl korupcinių nusikaltimų siekiant nenugriauti nelegalaus Vijūnėlės dvaro Druskininkuose pripažintiems asmenims turi būti paliktos galioti teismo skirtos bausmės, o jų skundai turi būti atmesti.
Byloje baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas Druskininkų meras R. Malinauskas, jo buvęs patarėjas Aivaras Kadziauskas, įvairių teismų grandžių teisėjai, kurie sprendė Vijūnėlės dvaru susijusius klausimus.
Kaltu dėl prekybos poveikiu pripažintas ir 60 tūkst. eurų bauda nubaustas Druskininkų meras R. Malinauskas su nuosprendžiu nesutinka – jo advokatas parašė skundą Apeliaciniam teismui.
Meras mano, kad pernai balandį Kauno apygardos teismo jam paskelbtas nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas.
Apeliaciniame skunde rašoma, kad pirmos instancijos teismas nesilaikė Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimo įrodymus vertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, nuosprendyje kaltinančios išvados grindžiamos tik nepagrįstomis prielaidomis. R. Malinauskas mano, kad teismas nenurodė pagrįstų motyvų, kuriais atmetė jo nekaltumą patvirtinančius įrodymus.
Iš Druskininkų vadovo Kauno apygardos teismas yra nusprendęs išieškoti ir 30 tūkst. eurų.
R. Malinauskas kaltės nepripažino ir per apklausą Kauno apygardos teisme. Jis nurodė, kad niekada nei su A. Kadziausku, nei su kuo kitu nevedė derybų dėl pinigų davimo ar kažkieno papirkimo – visi pinigai tiesiog buvo mokami už teisines paslaugas.
Objektas Druskininkuose, Turistų gatvėje, buvo R. Malinausko kaimynystėje. Meras pripažino, kad buvo suinteresuotas jo išsaugojimu, nes buvo sutaręs šį namą perpirkti iš Žilvino Povilonio ir neneigė, kad įkalbinėjo Ž. Pavilonį pastato negriauti.
R. Malinauskas pasakojo, kad kai Ž. Povilonis ėmė pralaimėti teismus, jis A. Kadziausko iniciatyva kartą buvo susitikęs su Oksana Sakalauskiene. Meras nurodė, kad buvo įvykęs vienas susitikimas su ja ir su jos teisininku. Pasak mero, A. Kadziauskas buvo tas žmogus, su kuriuo jis ėjo pas advokatus ir teisės ekspertus.
Pasak mero, su O. Sakalauskiene ir jos teisininku jie buvo susitikę vieniems trumpiems pietums ir aptarę strategiją, kokias bylas, kokius skundus, dokumentus, ekspertizes reikia rengti ir daryti.
ELTA primena, kad pernai balandį Kauno apygardos teismas paskelbė korupcijos byloje kaltais pripažįstantis ne tik R. Malinauską, bet ir Druskininkų tarybos narį A. Kadziauską. Pastarajam skirta 42,6 tūkst. eurų bauda.
Anksčiau antstolio padėjėju dirbęs vilnietis Arūnas Blažaitis nuteistas trejų metų lygtine laisvės atėmimo bausme ir 18,5 tūkst. eurų bauda. Iš jo bus konfiskuota 3 tūkst. eurų. Vyras nuteistas Vijūnėlės dvaro epizode. Kauno apygardos teisme A. Blažaitis prisipažino 2018 metų rudenį iš Druskininkų mero R. Malinausko patarėju dirbusio A. Kadziausko paėmęs pinigus, tačiau teigė ne tik nežinojęs jų sumos, bet ir iš viso nesupratęs, kad jam buvo perduoti pinigai. Tuomet antstolės padėjėju dirbęs A. Blažaitis tikino tai padaręs savo senos pažįstamos verslininkės O. Sakalauskienės nurodymu.
Verslininkė Oksana Sakalauskienė taip pat sulaukė apkaltinamojo nuosprendžio šioje byloje – jai teismas skyrė realią ketverių metų laisvės atėmimo bausmę ir skyrė dar 17,5 tūkst. eurų baudą. Nuteistoji taip pat apskundė nuosprendį, su juo nesutinka, tačiau Generalinė prokuratūra teigia, kad ši bausmė verslininkei yra pagrįsta ir tinkama.
Generalinės prokuratūros prokuroras Aleksandras Kazakovas atkreipė dėmesį, kad A .Sakalauskienė savo apeliaciniame skunde necituoja jai nepalankių pokalbių fragmentų, o teisme atsisakė atsakyti į prokuroro klausimus. Neteisėtai veikusių teisininkų pokalbius slapta fiksavo Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, slapti fiksuoti pokalbiai ir susitikimai į bylą pateikti kaip įrodymai.
Nelegaliu statiniu pripažintas Vijūnėlės dvaras buvo nugriautas 2019 m. rudenį. R. Malinauskas yra sakęs, kad Vijūnėlės dvaras statytas jam, nors oficialiai jo savininkas buvo bičiulis verslininkas, iš jo meras planavo baigtą pastatą perpirkti.
Nusikaltimus teisėsaugai padėjo atskleisti buvęs advokatas Drąsutis Zagreckas, jis dabar yra saugomas valstybės.
Lietuvos apeliacinis teismasDruskininkų merasRičardas Malinauskas
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