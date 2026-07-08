Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėda apie naujus smūgius Irane: mano šalis yra solidari su JAV

2026 m. liepos 8 d. 18:53
Vilius Narkūnas
Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) vėl atnaujinus smūgius Iranui, Ankaroje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako esantis susirūpinęs dėl susiklosčiusios situacijos ir pabrėžė, kad Lietuva yra solidari su savo strateginiu partneriu už Atlanto.
Daugiau nuotraukų (2)
„Mes esame susirūpinę eskalacija Viduriniuosiuose Rytuose. Bet taip pat suprantame, kad turime išspręsti problemas, susijusias su galima Irano kuriama branduoline ginkluote. Mano šalis yra solidari su JAV“, – trečiadienį Ankaroje kalbėjo G. Nausėda.
„Man pakankamai aišku, kad tai yra mūsų konfliktas, mūsų karas ir turime išlikti vieningi, jei tikimės solidarumo iš Jungtinių Valstijų pusės“, – pabrėžė jis.
Prezidentas taip pat pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi siųsti savo karius į Hormuzo sąsiaurį.
Susiję straipsniai
P. Baltokas apie M. Sinkevičiaus pasvarstymus dėl atstovavimo EVT: toks kėdžių kaitaliojimas atrodytų keistai

P. Baltokas apie M. Sinkevičiaus pasvarstymus dėl atstovavimo EVT: toks kėdžių kaitaliojimas atrodytų keistai

G. Nausėda viliasi, kad klausimas dėl Ukrainos narystės NATO sugrįš į Aljanso darbotvarkę

G. Nausėda viliasi, kad klausimas dėl Ukrainos narystės NATO sugrįš į Aljanso darbotvarkę

G. Nausėda prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje: važiuoju su dideliais lūkesčiais

G. Nausėda prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje: važiuoju su dideliais lūkesčiais

„Tam, kad būtų užtikrinta saugi laivyba Hormuze, priėmėme sprendimą, kad esame pasiruošę prisidėti siųsdami išminavimo misiją, jei to prireiks“, – sakė G. Nausėda.
Seimas birželį leido į operacijas Hormuzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, kurie turėtų dalyvauti išminavimo misijose.
NATO viršūnių susitikimas Ankaroje, Turkijoje, vyksta liepos 7–8 d.
Kaip skelbta, JAV karinės pajėgos antradienį sudavė karinius smūgius Iranui. Pasak JAV Centrinės vadavietės, atakuota daugiau nei 80 taikinių.
Vadavietė taip pat akcentavo, kad šie veiksmai buvo atsakas į Irano atakas prieš svarbiu vandens keliu plaukiančius laivus.
Atsakydamas į šiuos JAV veiksmus, Iranas apšaudė Amerikos sąjungininkus – Bahreiną, Teheranui teigiant, kad Vašingtonas pažeidė susitarimą dėl karo užbaigimo.
Gitanas NausėdaIranasJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.