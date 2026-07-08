G. Nausėda apie naujus smūgius Irane: mano šalis yra solidari su JAV

„Mes esame susirūpinę eskalacija Viduriniuosiuose Rytuose. Bet taip pat suprantame, kad turime išspręsti problemas, susijusias su galima Irano kuriama branduoline ginkluote. Mano šalis yra solidari su JAV“, – trečiadienį Ankaroje kalbėjo G. Nausėda.
„Man pakankamai aišku, kad tai yra mūsų konfliktas, mūsų karas ir turime išlikti vieningi, jei tikimės solidarumo iš Jungtinių Valstijų pusės“, – pabrėžė jis.
Prezidentas taip pat pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi siųsti savo karius į Hormuzo sąsiaurį.
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„Tam, kad būtų užtikrinta saugi laivyba Hormuze, priėmėme sprendimą, kad esame pasiruošę prisidėti siųsdami išminavimo misiją, jei to prireiks“, – sakė G. Nausėda.
Seimas birželį leido į operacijas Hormuzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, kurie turėtų dalyvauti išminavimo misijose.
NATO viršūnių susitikimas Ankaroje, Turkijoje, vyksta liepos 7–8 d.
Kaip skelbta, JAV karinės pajėgos antradienį sudavė karinius smūgius Iranui. Pasak JAV Centrinės vadavietės, atakuota daugiau nei 80 taikinių.
Vadavietė taip pat akcentavo, kad šie veiksmai buvo atsakas į Irano atakas prieš svarbiu vandens keliu plaukiančius laivus.
Atsakydamas į šiuos JAV veiksmus, Iranas apšaudė Amerikos sąjungininkus – Bahreiną, Teheranui teigiant, kad Vašingtonas pažeidė susitarimą dėl karo užbaigimo.
Gitanas NausėdaIranasJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
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