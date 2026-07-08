„Priklauso nuo to, kiek tvirtas yra NATO penktasis straipsnis. Jei nepaliksime jokių abejonių, kad penktasis straipsnis galioja – Rusija jo netestuos. Bet tam reikia ne tik 100 ar 200 kartų kartoti, koks tvirtas yra penktasis straipsnis. Turime daugiau išleisti, stiprinti oro gynybą ir turime pastatyti šią atgrasymo sieną. Ne tik tarp NATO, bet ir diskutuojant dėl Daugiametės finansinės programos (MFF) Europos Sąjungoje (ES)“, – žurnalistams Ankaroje teigė G. Nausėda.
„Mums labai svarbu pabrėžti Rytų flango šalių svarbą, nes jos gina ES išorinę sieną ir jos turi tą finansinę naštą, kuri kartais yra neproporcinga. Mes turime imtis atitinkamų priemonių, turime finansuoti šias išlaidas. Mes nesame labiausiai išsivysčiusios ES šalys, vis dar artėjame prie ES vidurkio. Mums nėra taip lengva prisiimti tokią finansinę naštą, siekiant apsaugoti išorinę sieną“, – akcentavo jis.
Penktasis NATO straipsnis numato šalių narių susitarimą, kad vienos ar kelių jų ginkluotas užpuolimas bus laikomas visų jų užpuolimu.
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NATO viršūnių susitikimas Ankaroje, Turkijoje, vyksta liepos 7–8 d.
Šis dviejų dienų susitikimas, vykstantis didžiuliuose Turkijos prezidento rūmuose, rengiamas praėjus metams po to, kai NATO narės, spaudžiamos Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo, įsipareigojo padidinti su saugumu susijusias išlaidas iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
JAV atstovai skelbė, kad NATO susitikime Ankaroje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių buvo sutarta pernai Hagoje vykusiame viršūnių susitikime, įgyvendinimo vertinimui.
Reaguodama į Rusijos karą prieš Ukrainą ir raginama D. Trumpo, NATO praėjusių metų susitikime įsipareigojo beprecedentiškai padidinti išlaidas gynybai.
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