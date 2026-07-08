Generalinė prokuratūra apskundė P. Gražulio išteisinimą dėl LGBTQ asmenų niekinimo

Prokuratūra siekia, kad politikui būtų paliktas galioti anksčiau Vilniaus apygardos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo P. Gražuliui skirta 10 tūkst. eurų bauda.
Kasacinis skundas pateiktas dėl, prokuratūros vertinimu, netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo.
„Šioje byloje gautas Generalinės prokuratūros kasacinis skundas, juo prašoma panaikinti išteisinamąjį apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kuriuo Petras Gražulis pripažintas kaltu dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę pagal Baudžiamojo kodekso 170 st. 2 d.“, – Eltai sakė LAT teismo pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
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LAT dar spręs, ar priimti prokuratūros kasacinį skundą. Kasacinis teismas sprendžia dėl kiekvieno skundo priėmimo tiek civilinėse, tiek baudžiamosiose bylose.
Lietuvos apeliacinis teismas balandį europarlamentarą P. Gražulį visiškai išteisino kaip nepadariusį veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
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Šis teismas paskelbė, kad P. Gražulio viešai išsakytos frazės buvo niekinančio ir įžeidžiančio pobūdžio, tačiau šie pasisakymai negali užtraukti baudžiamosios atsakomybės.
„Pakankamai akivaizdu, kad kad tokio pobūdžio žeminančio ir paniekinančio pobūdžio pasisakymai iš tikrųjų, kad ir kaip mes saviraišką gerbiam, bet čia Konstitucija nesaugo. Ir pačioje Konstitucijoje numatyta, kad žeminančio, įžeidžiančio asmens orumą ar diskriminacinio pobūdžio teiginiai jie neapima saviraiškos laisvės. Konstitucinis Teismas yra pasakęs, kad kitų asmenų konstitucine teises reikia gerbti epitetus vartojant. Kodėl vis dėlto išteisintas? Ne kiekvienas poelgis, kuris smerktinas, jis turi būti ir kriminalizuotas. Kad yra įžeidžiančio ir niekinančio pobūdžio teiginiai, mums abejonių nekyla. Mes matom itin neigiamą požiūrį į tam tikras seksualinių pobūdžio grupes, jis tokią gyvenseną atmeta.(..) Forma baisi, bet turinys toks – neapykantos, diskriminacijos skatinimo iš turinio nelabai matyti“, – sakė teisėjas Justas. Namavičius.
Jis paaiškino, kad baudžiamajai atsakomybei kilti neužtenka vien įžeidžiančio, niekinančio pobūdžio pareiškimo, jeigu jame nėra konkretaus tiesioginio ar netiesioginio neapykantos ar diskriminavimo skatinimo, kuriuo galėtų kilti grėsmė saugomam objektui.
Tuo metu Vilniaus apygardos teismas pernai spalį P. Gražulį pripažino kaltu dėl LGBTQ asmenų niekinimo ir skyrė jam 10 tūkst. eurų piniginę baudą. Ši nuosprendį prokuratūra prašo palikti galioti.
ELTA primena, kad P. Gražulis buvo nuteistas už tai, kad, būdamas Seimo nariu, 2022 m. gegužės 26 d. Seimo patalpose, pasibaigus Seimo posėdžiui dėl civilinės sąjungos įregistravimo, filmuojant ir į eterį transliuojant televizijų kameroms galimai viešai tyčiojosi ir niekino žmonių grupę – LGBTQ bendruomenės narius dėl jų seksualinės orientacijos.
Bylos duomenimis, kaltinamasis vartojo tokias frazes, kaip „Lipa ant stulpo ir rėkia, kad yra pederastas“, „Iš kur tie pederastai atsirado? Čia išsigimimas“, „Jūs platinate venerines ligas“, „Ir su ožkom, ir lavonais, su vaikais, su vyrais“, „Paskaitykit Šventąjį Raštą, čia iškrypimas. Jūs esate išsigimęs“, „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“.
Pats P. Gražulis kaltės nepripažino ir teigė, kad tiesiog citavo Šventąjį Raštą.
Petras GražulisLietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)LGBTQ+
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