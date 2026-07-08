K. Mažeika į savo komandą kviečia buvusį ministrą I. Hofmaną, laikinai pareigas dabar einantį A. Palionį

„Taip, (pakviečiau buvusius ministrus – ELTA), turbūt šioje situacijoje labai svarbu – (…) juokavom, kad turbūt būsiu be penkių minučių penktas ministras per trejus metus – tai to stabilumo trūksta, žemės ūkyje ypatingai, (…) šioje vietoje norisi sutelktumo, nuoseklumo ir gal net darbų tęstinumo, kurie buvo pradėti paskutinių dviejų ministrų“, – „Delfi“ laidoje „Verslo požiūris“ sakė K. Mažeika.
I. Hofmanas žemės ūkio ministru dirbo XIX-ojoje, Gintauto Palucko Vyriausybėje, o A. Palionis „aušriečių“ į ministrus buvo deleguotas XX-ajame premjerės Ingos Ruginienės ministrų kabinete, taip pat dirbo Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje 2019–2020 m.
Pasak K. Mažeikos, žemdirbių bendruomenei bus siekiama siųsti žinią dėl stabilumo, ministerijos atvirumo sprendžiant sektoriaus problemas.
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Tarp tokių iššūkių būsimas ministras išskyrė nacionalinio plėtros banko ILTE finansavimą žemdirbiams – anot K. Mažeikos, dabartinė tvarka vis dar nėra pakankamai sklandi, ūkininkai susiduria su biurokratija.
„Kalbame ne apie smulkius ūkius, o apie rimtus, veikiančius ūkius, manau, turėsim kalbą ir su premjeru, ir su finansų ministru“, – tikino jis.
Būsimas ministras taip pat patvirtino, kad jo komandoje turėtų likti dabar ES finansavimo kryptį kuruojantis viceministras R. Taraškevičius, kurio patirtis, K. Mažeikos teigimu, yra svarbi derybose dėl europinio biudžeto, kitais metais Lietuvai ruošiantis pirmininkauti ES Tarybai.
Būsimasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį Seimui pristatė savo vadovaujamos XXI Vyriausybės programą.
Ją toliau svarstys Seimo frakcijos ir parlamento komitetai, kurie turi teisę pakviesti premjerą ar ministrą atsakyti į klausimus.
Nauja Vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Jeigu Vyriausybės programai nepritariama arba ji grąžinama Vyriausybei patobulinti, nauja jos redakcija Seimui turi būti pateikiama per 10 dienų, o jos svarstymo procedūra kartojama iš naujo.
Jei Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai sudarytos Vyriausybės programai, ministrų kabinetas privalo atsistatydinti.
Kęstutis MažeikaIgnas HofmanasAndrius Palionis
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