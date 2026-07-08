Pastaroji teiravosi būsimojo Ministrų kabineto atstovo apie fiskalinę drausmę. Referuodama į antradienį Seime vykusį Vyriausybės programos projekto pateikimą, konservatorė neslėpė, jog kai kurie T. Valio atsakymai jai sukėlė nemenką nuostabą.
Todėl politikė tikino norinti pasitikslinti su naujuoju ministru, ką jis turėjo omenyje, kalbėdamas apie tai, jog planuojant būsimų išlaidų finansavimą reikia sulaukti ekonominio ciklo trečiojo ketvirčio rezultatų.
„Mane, tiesą sakant, šiek tiek nustebino kai kurie atsakymai. Tai aš gal norėčiau pradžioje pasiklausti jūsų, kaip, jūsų nuomone, šiandien yra reguliuojama fiskalinė drausmė Lietuvoje ir kaip kitais metais nustatoma, kiek mes galime daugiau išleisti? Ir kaip tai susiję su antruoju ar trečiuoju ekonomikos ketvirčiu, kuriuos jūs įvardijote?“ – teiravosi Ingridos Šimonytės Vyriausybėje Finansų ministerijai vadovavusi politikė.
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T. Valys suskubo atsakinėti į G. Skaistės klausimą, tačiau tai, ką išgirdo, konservatorės neįtikino.
„Jeigu grįšime prie mano vakarykščio pasisakymo, tai nebuvo susiję su fiskalinės drausmės vertinimu. Tai buvo susiję su įvairiais nuogąstavimais, kurie pasklido išgirdus viešojoje erdvėje apie tam tikrus skaičiavimus iš opozicinių jėgų. Išgirdome tam tikrus skaičius, vertinimus pesimistines, prognozes“, – sakė paskirtasis finansų ministras.
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Dar jam kalbant, konservatorė tikslino, kad jos klausimas buvo susijęs su fiskalinės drausmės principais.
„Kadangi jūs supynėte keletą klausimų, aš atsakau į jūsų klausimą. Tai nebuvo susiję su finansine drausme. O jeigu jau mes bandysime analizuoti kažkokias abejones ar kažkokius nuogąstavimus dėl per didelio išlaidų dydžio ir bandysime spekuliuoti, iš kur mes paimsime tuos pinigus, tai aš tada noriu grįžti prie prielaidų, kuriomis buvo vadovaujamasi skaičiuojant tas perteklines galimai išlaidas.
Vakarykštis mano pasisakymas apie per ankstyvą vertinimą apie tai ir buvo – kad reiktų sulaukti ekonomikos rodiklių trečio, ketvirto ketvirčio, kad mes galėtume spręsti apie galutinį rezultatą“, – apibendrino jis.
Vis tik, G. Skaistė neatlyžo ir tikino taip ir neišgirdusi atsakymo į jos užduotą klausimą.
„Tai kaip Lietuvoje reguliuojama fiskalinė drausmė ir kaip nustatoma, kiek kitais metais galima bus daugiau išleisti lėšų?“ – klausimą pakartojo buvusi finansų ministrė.
Tai, panašu, gerokai suerzino T. Valį.
„Aš nelabai suprantu. Kas čia dabar vyksta? Jūs čia mane egzaminuojate, makroekonomikos egzaminą man darote? Aš tikiuosi, kad mes galime kažką konkretaus (galime aptarti – Lrytas)“, – piktinosi „socdemų“ į ministrus deleguojamas T. Valys.
„Tai čia labai konkretus klausimas“, – įsiterpė ekspremjerė Ingrida Šimonytė.
„Čia pamatinis klausimas. Kaip Lietuvoje yra reguliuojama fiskalinė drausmė? Premjeras ne kartą pasakė, kad planuoja jos laikytis. Tai jeigu jūs, norintis būti finansų ministru, net nežinote, kaip ji reguliuojama...“ – tęsė G. Skaistė.
Paskirtasis finansų ministras išsyk pastebėjo, jog konservatorių frakcijos atstovai be pagrindo abejoja jo kompetentingumu.
„Jūsų kolegos labai stipriai abejoja ir mano išsilavinimu, ir kompetencijomis iš anksti. Aš specialiai pasižiūrėjau...“ – kalbėjo T. Valys, tačiau konservatorių partijos pirmininko buvo paragintas atsakyti į frakcijos narių užduodamus klausimus.
„Labai platus klausimas, supynus su papildomu. Tai aš reaguoju į visumą klausimo. Tai dabartinė fiskalinė drausmė mus tenkina“, – dar kartą mėgino paskirtasis finansų ministras.
„Jūs čia bandote sensaciją sukurti?“
Tačiau G. Skaistė ir trečią sykį pakartojo savo klausimą – kaip reguliuojama fiskalinė drausmė?
„Tiesiog bazinis dalykas čia yra“, – stebėjosi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovė.
„Aš jums ir atsakau. Pagrindinė situacija, kas susiję su valstybės skola, su santykiu su BVP, su kitais įsipareigojimais – tarpiniai rezultatai mus tenkina“, – dar kartą kartojo T. Valys.
Vis tik, norimo atsakymo G. Skaistė neišgirdo.
„Tai aš jums gal ateisiu į talką, nes yra Mastrichto kriterijai“, – pradėjo buvusi finansų ministrė.
„Tai Mastrichto kriterijai – savaime suprantamas dalykas. Tai aš nelabai suprantu, ką jūs čia bandote išjudinti, kažkokią sensaciją sukurti?“ – atrėžė T. Valys.
„Aš nekuriu sensacijos. Aš noriu jums paaiškinti, kaip yra reguliuojama fiskalinė drausmė. Tai yra Mastrichto kriterijai, bet taip pat yra valstybės išlaidų limitas, kuris yra nustatomas pagal susitarimą su Europos Komisija. Reiškia, kad kiekvienais metais yra nustatoma, kiek mūsų išlaidos gali augti daugiau, nei buvo praėjusiais metais.
Tai mūsų išlaidų augimas jau yra suplanuotas – tai 5,7 proc. Ir nuo to, ar mes antrą, ar trečią ketvirtį, ar geriau, ar blogiau pasirodysime – tai neturi jokios reikšmės, nes mes galime išleisti 5,7 proc. daugiau, negu praėjusiais metais“, – naujajam finansų ministrui aiškino buvusi ministrė.
„Man atrodo, šito nežinoti yra tiesiog... Atrodo labai...“ – sunkiai žodžius rinko konservatorė.
„Tai jūs darote prielaidą, kad aš to nežinojau“, – toliau piktinosi T. Valys.
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