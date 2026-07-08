L. Kukuraičiui – intriguojantis konservatorių klausimas apie ministro kėdę

„Ankstyvas rytas Seime. Apytuščiame, sakykime. Tik Kukuraitis ir konservatoriai Seime, bet tai irgi rodo nusiteikimą rimtai dirbti, ar ne?“ – šmaikštavo L. Kasčiūnas.
Konservatorių pirmininkas klausimus pradėjo nuo pasvarstymo, kad visos sociologinės apklausos šiandien rodo, jog sveikatos paslaugų prieinamumo problema yra laikoma didžiausia problema visuomenėje.
„Tai pirmas esminis klausimas – kaip spręsime šitą fundamentalią, įsisenėjusią problemą?“
L. Kukuraitis sutiko, kad šioje vietoje iš tiesų turime rimtų bėdų.
„Man atrodo, kad pastaruoju metu einama, aš taip vertinčiau, teisingu keliu – bandoma stiprinti viešąjį sektorių, nes aš vis dėlto vertinu, kad viešasis sektorius turi užtikrinti tą bazinį, konstitucinį prieinamumą prie to, kas žmonėms priklauso, prie lygaus ir visiems vienodo paslaugų priienamumo.
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Ir tie keletas sprendimų, kuriuos mes čia, Seime, priėmėme, aišku, su diskusijomis, su konfrontacijomis, bet jie yra padaryti – tiek dėl priemokų atsisakymo, tiek dėl tam tikro sutarimo, kiek lėšų skiriama privačiam sektoriui“, – aiškino būsimasis sveikatos apsaugos ministras.
Konservatorius M. Lingė savo ruožtu priminė, kad Sveikatos apsaugos ministerija yra bene esminis koalicinis pokytis, nes paprasčiausia būtų buvę demokratams atiduoti tris „aušriečių“ kuruotas ministerijas.
„Tai dabar pasakykite, ar socialdemokratai taip nebenorėjo sveikatos srities, ar demokratai taip labai norėjo, ir jeigu taip labai norėjo, tai kodėl?“ – teiravosi parlamentaras.
L. Kukuraitis išgirdęs šį klausimą šyptelėjo.
„Matote, derybos toks dalykas... Ne kartą esu sakęs, kad bent keletą kartų keitėsi pasiūlymas iš socialdemokratų pusės, ir Sveikatos apsaugos ministerija visada buvo ant stalo.
Ir tas mus tikrai stebino, nes aš vertinau, kad būtent ministrė Marija Jakubauskienė vykdė vieną iš labiausiai socialdemokratiškų politikų, vertinant su kitomis ministerijomis.
Ir dėl to man buvo labai keista, kad vis dėlto ši ministerija yra siūloma. Ir, žinote, kai tris ar keturis kartus siūlomas vis kitas variatas, ir ši ministrija visą laiką yra pakete, tai ji galiausiai lieka pakete iki galo“, – svarstė L. Kukuraitis.
Demokratas tikino norintis tęsti M. Jakubauskienės kryptį, dėl to dalį jos komandos planuoja pasilikti.
„Ir kad tie tęstiniai darbai būtų daromi, bet taip pat įnešti ir tam tikrų spalvų, kurios, man atrodo, yra būtinos.
Tai būtent sveikatos ir socialinės srities sukabinimai, kur galime padaryti ir tikrai nuo to vertę turėtume visi, taip pat dėmesys į pagrindines problemas, kurias turime – tai išvengiamas mirtingumas, išvengiama hospitalizacija, tai reiškia, tiek prevencinėje, profilaktinėje ir galų gale sveikos gyvensenos dalyje mes esame tikrai per mažai įdėję pastangų.
Ypač vaikų fizinėje ir psichinėje sveikatoje, ir čia tikrai turėtume daryti proveržį“, – vardijo būsimasis sveikatos apsaugos ministras.
I. Šimonytė savo ruožtu tikino, kad labai pasiginčytų dėl to, kad M. Jakubauskienė vykdė labiausiai socialdemokratinę politiką.
„Nes visa ta diskusija, kuri vyko pastaruosius pusantrų metų apie privatų sektorių, žinote, aš tikrai nesu čia kažkokia privataus sektoriaus advokatė, bet labai nemėgstu to, kas anglų kalboje vadinasi žodžiu iš b ir s raidės.
Jūs puikiai žinote, kad privačiam sektoriui tenkanti PSDF lėšų dalis (...) yra daugiau mažiau tokia pati nuo ministro A. Verygos laikų. (...) Kartais atrodė, bent jau iš jūsų pirmtakės diskusijos, kad vienintelė problema yra tas privatus sektorius – jeigu neskirtume PSDF biudžeto lėšų, tai išsispręstų visos problemos, nors jūs turbūt puikiai suprantate, kad su 10 proc. biudžeto visų sveikatos bėdų išspręsti nepavyks“, – aiškino konservatorė.
„Man nepatinka tokia nekonstruktyvi diskusija apie problemą, kur atrodo, kad štai, yra paprastas atsakymas – padarykime viską, kad privatus sektorius negautų tų PSDF lėšų, nors jie ne gauna tas lėšas, o teikia paslaugas, ir tada kažkaip stebuklingai išsispręs eilės, atsiras prieinamumas paslaugų ten, kur jų nėra, ir panašiai“, – pridūrė I. Šimonytė.
K. Kukuraitis tikino, kad šioje vietoje tikrai nėra naivus.
„Kad jeigu mes įšaldome privačiam sektoriui tuos kelis šimtus milijonų ir valstybiniam sektoriui jų lieka daugiau, kad automatiškai čia viskas tvarkysis.
Tuo labiau, kad aš atėjęs iš nevalstybinių organizacijų, ir galiu palyginti, kaip veikia nevyriausybinės organizacijos lyginant su savivaldybių įstaigomis, ir taip toliau“, – kalbėjo jis.
Tarp politikui pateiktų klausimų – ir pagalbinio apvaisinimo finansavimas bei ligų prevencijų programų plėtra.
„Kur jūsų prioritetų lentynose yra prevencijos temos, programos? Nes tikrai gydyti visada yra brangiau negu bandyti padėti pačioje pradžioje arba užkardyti kažkokius susirgimus“, – teiravosi I. Šimonytė.
Vis tik paskirtasis sveikatos apsaugos ministras akcentavo ligų prevencijai ketinantis teikti prioritetą.
„Ligos ir prevencija yra man viena iš prioritetinių temų. Ir bus atskiras žmogus komandoje, patarėjo lygmenyje, kuris rūpinsis, kad šios programos pasiektų maksimalius rezultatus“, – nurodė L. Kukuraitis.
Taip pat susitikimo metu klausta, ar paskirtasis ministras ketina spręsti gimstamumo problemas, susijusias su žmonių fizinėmis sveikatos problemomis. L. Kukuraitis patikino, kad palaikytų pagalbinio apvaisinimo plėtrą.
„Jauni žmonės, susidurdami su nevaisingumo problemomis, susiduria ir su labai didelėmis finansinėmis išlaidomis ir gydantis valstybinėse gydymo įstaigose (…). Ir čia vėlgi kalbama apie finansavimo sulyginimą privačiose ir viešose įstaigose ir papildomus pinigus, tai (…) ar yra dedamas akcentas į nevaisingumo gydymą ir pagalbą poroms susilaukti vaikų?“ – klausė konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.
„Aš tikrai pagalbinio apvaisinimo plėtrą palaikau ir sakyčiau, kad tuo keliu reikia eiti“, – patikino L. Kukuraitis.
Linas KukuraitisTėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD)Seimas
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