Opozicinės jėgos ir paskirtojo ministro akistata turėjo prasidėti 13 val. Iš pradžių manyta, kad Finansų ministerijai vadovausiantis politikas tiesiog vėluoja, tad posėdin susirinkę parlamentarai kantriai laukė T. Valio.
Vis tik, netrukus paaiškėjo, kad liberalams pasikalbėti ir užduoti klausimų T. Valiui nepavyks – paskirtasis ministras negavo kvietimo atvykti į frakcijos posėdį.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen stebėjosi susiklosčiusia situacija – pasak jos, susitikimas buvo derinamas per Seimo posėdžių sekretoriatą. Tai, anot jos, yra įprasta praktika, todėl keista, kodėl informacija nepasiekė paties T. Valio.
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„Liberalai padarė viską, kaip visada. Dar vakar (antradienį – Lrytas) ryte užpildėme laikus, rezervavome laikus, visi ministrai, kas domėjosi, žino – kalbėjau ir su Linu Kukuraičiu koridoriuje susitikus, ir su Martynu Katelynu – jie žino, kada ateiti. Tiesiog įprasta tvarka, niekada kitokios ir nebuvo – kad Seimo posėdžių sekretoriatas informuoja kandidatus į ministrus ir jie jau pasidomi, kada ir kur eiti“, – žurnalistams trečiadienį Seime sakė Liberalų sąjūdžio lyderė.
Ji pastebėjo ir tai, kad informacija apie susitikimą su liberalais buvo skelbiama ir viešai, taip pat perduota paskirtojo premjero M. Sinkevičiaus komandai.
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„Nežinau, gal iš tikrųjų įvyko kažkoks neapsižiūrėjimas iš būsimojo ministro pusės. Natūralu, kad dar nėra komandos. Bet dar pasitikslinome – visa ta visų susitikimų informacija buvo premjero komandai perduota. Tai čia jau reiktų pasitikslinti, kaip jie tarpusavyje dalijasi ta informacija“, – pridūrė ji.
Klausiama, ar liberalai ketina derinti naują susitikimą su T. Valiu, V. Čmilytė-Nielsen teigė, jog su paskirtuoju ministru bus progų pasikalbėti. Bet dabar, pabrėžė ji, kyla klausimų, ar Finansų ministerijai vadovausiantis politikas tiesiog nevengia opozicijos.
„Sunku suprasti, kame čia šaknys. Ar tiesiog bijoma opozicijos, nors aišku tai labai bloga pradžia tada. Suprantu, kad tas pirmasis susitikimas su kita opozicine frakcija nebuvo maloni patirtis, bet visgi nereikėtų vengti“, – apibendrino Seimo vicepirmininkė.
Lrytas jau rašė, kad trečiadienio rytą T. Valys lankėsi TS-LKD frakcijos posėdyje. Pastarajame netrūko aistrų ir ginčų – daugiausiai klausimų paskirtajam ministrui turėjo anksčiau Finansų ministerijai vadovavusios Gintarė Skaistė bei Ingrida Šimonytė. Politikės stebėjosi T. Valio atsakymais, kritikavo paskirtojo ministro nepasirengimą.
Lrytas pasiteiravo TS-LKD lyderio Lauryno Kasčiūno, kaip konservatoriai derino susitikimą su T. Valiu. Anot parlamentaro, jis su paskirtuoju ministru susisiekė asmeniškai.
Kaip skelbta, paskirtasis premjeras M. Sinkevičius praėjusią savaitę pristatė kandidatus į ministrus. Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė kitą dekretą, kuriuo patvirtino XXI-osios Vyriausybės sudėtį.
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