M. Sinkevičius pateikė VRK prašymą palikti Jonavos mero pareigas

„Trečiadienį ryte atsiųstame prašyme jis išreiškė pageidavimą paskutine jo kaip mero pareigų atlikimo diena laikyti liepos 13 d.“, – trečiadienį pranešė VRK.
Sprendimą dėl mero įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui VRK priims ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje.
VRK pažymi, kad M. Sinkevičiui paliekant mero pareigas likus mažiau nei vieneriems metams iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, pirmalaikiai merų rinkimai Jonavoje nebus organizuojami.
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Mero pareigas iki kitų rinkimų eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
Artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai turėtų vykti 2027 m. vasario–kovo mėnesiais.