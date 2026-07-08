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M. Sinkevičius pateikė VRK prašymą palikti Jonavos mero pareigas

2026 m. liepos 8 d. 08:53
Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateikė prašymą palikti Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas.
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„Trečiadienį ryte atsiųstame prašyme jis išreiškė pageidavimą paskutine jo kaip mero pareigų atlikimo diena laikyti liepos 13 d.“, – trečiadienį pranešė VRK.
Sprendimą dėl mero įgaliojimų nutraukimo nesuėjus terminui VRK priims ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje.
VRK pažymi, kad M. Sinkevičiui paliekant mero pareigas likus mažiau nei vieneriems metams iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, pirmalaikiai merų rinkimai Jonavoje nebus organizuojami.
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Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
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