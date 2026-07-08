Nauja apklausa parodė, kaip pasikeitė partijų reitingai po premjero rokiruotės

Šalies gyventojų pasiteiravus, kuriai politinei jėgai jie atiduotų savo balsą, jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, didžioji dalis respondentų įvardijo opozicinę partiją Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus (TS-LKD). Už šią partiją rinkimuose balsuotų 16,5 proc. asmenų (gegužę 15,5 proc.).
Antroje vietoje – socialdemokratai, kuriuos palaikytų 11,4 proc. (gegužę 8,9 proc.), trečias – Liberalų sąjūdis su 8,5 proc. palaikymu (gegužę 7,6 proc.).
Toliau rikiuojasi „Nemuno aušra“, už kurią balsuotų 5,7 proc. (gegužę 6,3 proc.), o penketuką užbaigia LSDP koalicijos partneriai – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) su 5,5 proc. palaikymu (gegužę 5,7 proc.).
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Tuo metu neparlamentinė politinė jėga Nacionalinis susivienijimas 5 proc. kartelės rinkimuose neperkoptų – už ją balsuotų 3,8 proc. asmenų (gegužę 3,9 proc.). Panaši dalis gyventojų savo balsą atiduotų už į valdančiųjų gretas grįžusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“. Artimiausiuose Seimo rinkimuose už demokratus balsuotų 3,4 proc. asmenų (gegužę 2 proc.).
Nedidelio palaikymo – 2,2 proc. – sulauktų ir neparlamentinė Laisvės partija (gegužę 3 proc.), taip pat Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga ir kitos partijos, kurias rinktųsi mažiau nei 2 proc. gyventojų.
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Didžioji dalis šalies gyventojų ir toliau patikėtų Vyriausybės vadovo postą buvusiai premjerei Ingridai Šimonytei.
Pirmoje vietoje esanti politikė sulaukė 14 proc. respondentų palaikymo (gegužę 15,1 proc.). Daugiau pokyčių matyti antroje vietoje, kurioje įsitvirtino paskirtasis ministras pirmininkas M. Sinkevičius. Birželį parama jam išaugo iki 5,6 proc., kai gegužę siekė 1,9 proc.
Trečioje vietoje – liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen, surinkusi 5,4 proc. balsų (gegužę 5,3 proc.), ketvirtas – „aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis su 4,2 proc. palaikymu (5,3 proc.), o penkta pozicija skirta 3,6 proc. gyventojų palaikymą turinčiai europarlamentarei, buvusiai LSDP pirmininkei Vilijai Blinkevičiūtei (3 proc.).
Toliau rikiuojasi Kauno meras Visvaldas Matijošaitis su 3,4 proc. balsų (gegužę 3,3 proc.), europarlamentaras, LVŽS pirmininkas Aurelijus Veryga su 3,1 proc. parama (gegužę 3,9 proc.), TS-LKD lyderis Laurynas Kasčiūnas, kurį premjero pareigose matytų 3 proc. asmenų (gegužę 4,1 proc.), europarlamentaras, laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius su 2,5 proc. balsų (gegužę 1,7 proc.). Dešimtuką užbaigė sostinės meras Valdas Benkunskas su 1,6 proc. parama (gegužę 1 proc.).
Gyventojai ir toliau I. Ruginienės ministrų kabineto darbą vertino labiau kritiškai
Apklausoje dalyvavę respondentai Ingos Ruginienės vadovaujamos dabar jau laikinosios Vyriausybės darbą ir toliau vertino labiau kritiškai.
Teigiamai apie XX Vyriausybės darbą atsiliepė 1,5 proc. (gegužę 2,1 proc.), o greičiau teigiamai – 14,6 proc. (gegužę tiek pat) respondentų. Tuo metu 36,5 proc. asmenų I. Ruginienės ministrų kabinetą vertino greičiau neigiamai (gegužę 34,6 proc.) , o 37,3 proc. – neigiamai (gegužę 39,6 proc.).
Dar 10,1 proc. gyventojų šiuo klausimu neturėjo nuomonės arba į klausimą neatsakė (gegužę 9,1 proc.).
Apklausą bendrovė „Spinter tyrimai“ atliko birželio 18–28 dienomis. Joje dalyvavo 1022 asmenys nuo 18 iki 75 metų. Dalis respondentų buvo apklausti telefonu, dalis – internetu.
Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir gyvenamąją vietą yra proporcingas gyventojų pasiskirstymui Lietuvoje.
Apklausos rezultatų paklaida – 3,1 proc.
ApklausaLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Nemuno aušra
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