A. Zuokas teigė, kad naujose pareigose daugiausia dėmesio skirs valstybės lėšų naudojimo kontrolei ir jų panaudojimo efektyvumui.
„Audito komiteto pareiga – priversti valstybę skaičiuoti pinigus. Kiekvienas neefektyviai išleistas milijonas reiškia mažiau lėšų gynybai, sveikatos apsaugai ar švietimui. Mano tikslas paprastas – kad valdžia pradėtų atsakyti ne tik už tai, ar pinigai išleisti teisėtai, bet ir ar jie davė rezultatą“, – pranešime cituojamas parlamentaras.
A. Zuokas dirba Mišrioje Seimo narių grupėje, taip pat yra Seimo Antikorupcijos komisijos narys.
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ELTA primena, kad 2024 metų spalį A. Zuokas su politine partija „Laisvė ir teisingumas“ dalyvavo Seimo rinkimuose. Antrojo Seimo rinkimų turo metu, sulaukęs 48,52 proc. palaikymo sostinės Naujininkų–Rasų vienmandatėje apygardoje, politikas įveikė konservatorių Vygintą Gasparavičių ir buvo išrinktas į parlamentą.
Rinkimų metu jo vedamai partijai nepavyko perkopti 5 proc. kartelės daugiamandatėje apygardoje – tąkart už ją savo balsą atidavė 0,75 proc. rinkėjų