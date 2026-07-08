Lietuvos dienaAktualijos

Naujuoju Seimo Audito komiteto pirmininku išrinktas A. Zuokas (1)

2026 m. liepos 8 d. 16:42
Pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai, trečiadienį parlamento Audito komiteto pirmininku išrinktas Mišrioje Seimo narių grupėje dirbantis Artūras Zuokas. Jo kandidatūrą dar turės patvirtinti Seimas – dėl to bus balsuojama kitą savaitę.
Daugiau nuotraukų (2)
A. Zuokas teigė, kad naujose pareigose daugiausia dėmesio skirs valstybės lėšų naudojimo kontrolei ir jų panaudojimo efektyvumui.
„Audito komiteto pareiga – priversti valstybę skaičiuoti pinigus. Kiekvienas neefektyviai išleistas milijonas reiškia mažiau lėšų gynybai, sveikatos apsaugai ar švietimui. Mano tikslas paprastas – kad valdžia pradėtų atsakyti ne tik už tai, ar pinigai išleisti teisėtai, bet ir ar jie davė rezultatą“, – pranešime cituojamas parlamentaras.
A. Zuokas dirba Mišrioje Seimo narių grupėje, taip pat yra Seimo Antikorupcijos komisijos narys.
Susiję straipsniai
Generalinė prokuratūra apskundė P. Gražulio išteisinimą dėl LGBTQ asmenų niekinimo

Generalinė prokuratūra apskundė P. Gražulio išteisinimą dėl LGBTQ asmenų niekinimo

G. Nausėda viliasi, kad klausimas dėl Ukrainos narystės NATO sugrįš į Aljanso darbotvarkę

G. Nausėda viliasi, kad klausimas dėl Ukrainos narystės NATO sugrįš į Aljanso darbotvarkę

Perspėja gyventojus – siunčiamos melagingos žinutės apie mobilizaciją

Perspėja gyventojus – siunčiamos melagingos žinutės apie mobilizaciją

ELTA primena, kad 2024 metų spalį A. Zuokas su politine partija „Laisvė ir teisingumas“ dalyvavo Seimo rinkimuose. Antrojo Seimo rinkimų turo metu, sulaukęs 48,52 proc. palaikymo sostinės Naujininkų–Rasų vienmandatėje apygardoje, politikas įveikė konservatorių Vygintą Gasparavičių ir buvo išrinktas į parlamentą.
Rinkimų metu jo vedamai partijai nepavyko perkopti 5 proc. kartelės daugiamandatėje apygardoje – tąkart už ją savo balsą atidavė 0,75 proc. rinkėjų
Artūras ZuokasauditasSeimo audito komitetas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.