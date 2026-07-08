Po įžūlaus Rusijos melo – griežta V. Kondratovičiaus ir URM reakcija

„Net ir mintyse nėra apskritai kažkokių deportacijų ar kitų darbų ta kryptimi daroma“, – Vyriausybėje trečiadienį žurnalistams teigė V. Kondratovičius.
Tačiau, jo teigimu, Kremliaus informacines provokacijas būtina stebėti, o esant poreikiui – būti pasiruošus reaguoti.
„Tai yra labai plona linija, kurią labai atidžiai reikia stebėti ir reaguoti“, – nurodė laikinasis Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
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Sureagavo ir URM
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM) nurodė, kad išplatinti Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovo pareiškimai yra dar viena Kremliaus informacinė ataka.
„Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimas apie Baltijos valstybių tariamai planuojamą rusakalbių gyventojų masinę deportaciją į Rusiją – dar viena Rusijos informacinė ataka, nukreipta prieš Baltijos valstybes, kuria siekiama mus diskredituoti tarptautinės bendruomenės akyse ir kelti paniką mūsų visuomenėse. Jokių „masinių deportacijų“, juolab – tautiniu ar kalbiniu pagrindu, Lietuva niekuomet neplanavo ir neplanuoja. Lietuva laikosi savo tarptautinių įsipareigojimų, gerbia žmogaus teises ir laisves“, – Eltai siųstame atsakyme teigė URM.
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„Agresorė Rusija desperatiškai siekia nukreipti dėmesį nuo jos vykdomos agresijos prieš Ukrainą, taip pat parodyti save kaip auką ir tokiu būdu išplauti savo atsakomybę dėl nusikaltimų, vykdomų Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste“, – akcentavo ministerija.
Savo ruožtu Valstybės saugumo departamentas (VSD) taip pat tikino, kad tai tėra eilinis Kremliaus propagandinis išpuolis.
Užsuko propagandos mašiną
Kaip skelbė ELTA, Rusijos leidinys „The Moscow Times“ pranešė, kad šios šalies užsienio reikalų ministerijos Daugiašalio bendradarbiavimo žmogaus teisių srityje departamento direktorius Grigorijus Lukjancevas pareiškė, neva Baltijos šalių valdžia rengiasi masiškai deportuoti rusakalbius gyventojus.
„Baltijos šalys atvirai ruošiasi masiniam rusakalbių gyventojų deportavimui ir taip, matyt, tikisi pagaliau išspręsti „rusišką klausimą“ ir precedento neturinčią, ypač XXI amžiuje, masinio pilietybės neturėjimo problemą savo teritorijose“, – pareiškė G. Lukjancevas, pristatydamas ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį atskirose šalyse.
Prieš tai Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie ketinimą kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą (TTT) dėl neva „sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo“ Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.
Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, „perrašo istoriją“ ir vykdo „baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką“.
Vladislavas KondratovičiusRusijapropaganda
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