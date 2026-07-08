Po tyrimo R. Žemaitaitis atnaujino deklaracijas: dingo apie 100 tūkst. eurų grynųjų

Kaip trečiadienį pranešė „15min“, LRT Tyrimų skyrius ir „Siena“, remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) skelbiamais duomenimis, „aušriečių“ lyderis birželio pabaigoje koregavo 2021–2024 metų savo turto deklaracijas.
VMI duomenimis, R. Žemaitaitis savo deklaracijas taisė pamečiui, pradėdamas nuo 2021 metų. Būtent šių metų grynaisiais deklaruota suma buvo padidinta – nuo beveik 82,5 tūkst. eurų iki 100 tūkst. eurų. Politikas nurodė, kad 2021 m. grynaisiais laikė 27,5 tūkst. daugiau, nei nurodė anksčiau.
Vėlesniais metais deklaruotos politiko santaupos gerokai sumažėjo – 2022 metų deklaracijoje grynųjų kiekis sumažintas 63,6 tūkst. eurų, 2023 metų – 60 tūkst. eurų. Kaip skelbiama, didžiausia korekcija atlikta 2024 metų deklaracijoje – grynųjų kiekis sumažintas 99,3 tūkst. eurų. Remiantis VMI duomenimis, 2024 m. pabaigoje R. Žemaitaičio deklaruota 214 tūkst. eurų grynaisiais suma po korekcijų sumažėjo iki 114,7 tūkst. eurų.
Smagiu rytu FNTT apsilankymą įvardijęs R. Žemaitaitis tikina, kad nieko nebuvo rasta: padarėme buhalterinę klaidą
„Nemuno aušros“ pirmininkas aiškino supainiojęs eilutes, kuriose nurodomos lėšos, laikomos banke, su tomis, kur deklaruojamos santaupos grynaisiais.
„Buvo klaida padaryta. (…) Klaida deklaravime – buvo su banko pinigais ir grynaisiais sumaišyti“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Taigi, politikas tvirtino per klaidą į vieną eilutę sudėjęs banke ir grynaisiais deklaruotus pinigus. Vis tik, kaip skelbiama VMI teikiamose deklaracijose grynieji ir lėšos banke įrašomi atskirose eilutėse.
Kaip pranešė „15min“, LRT Tyrimų skyrius ir „Siena“, iš turimos informacijos matyti, kad sumų, laikomų banke, „aušriečių“ lyderis deklaracijose nekoregavo. Tai žurnalistams patvirtino ir VMI.
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Institucija nurodė, kad R. Žemaitaičio turto deklaracijose buvo taisomos tik grynųjų eilutės. Taigi, „Nemuno aušros“ pirmininkas tiesiog sumažino anksčiau deklaruotas sumas grynaisiais.
ELTA primena, kad kovą bendrą tyrimą paviešino penkių redakcijų – „15min“, LRT, „Redakcijos“, „Sienos“ ir „Delfi“ – žurnalistai. Jame skelbiama, kad dalis „Nemuno aušros“ rinkimų kampanijos lėšų buvo pervesta iš banko sąskaitų, kurios prieš pat pavedimus buvo papildytos grynaisiais pinigais, nes iki tol jose nebuvo pakankamai lėšų.
Tyrimo duomenimis, tokiu būdu partiją rėmė septyniolika su jos vicepirmininku Robertu Puchovičiumi glaudžiai susijusių asmenų. Tarp jų – šeimos nariai, artimi bičiuliai, kaimynai, vaikystės draugai ir asmenys, su kuriais siejo verslo ryšiai. Dalis jų prieš politines aukas į savo sąskaitas įnešė grynųjų, o netrukus tas pačias sumas pervedė „aušriečių“ partijai.
Analogišku būdu partiją rėmė ir laikinasis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, kuris į savo banko sąskaitą įnešė 2,5 tūkst. eurų ir tą pačią dieną šią sumą pervedė „Nemuno aušrai“.
gryniejiRemigijus ŽemaitaitisNemuno aušra
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