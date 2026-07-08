R. Žemaitaičiui – prasta Seimo etikos sargų žinia

Balandžio pabaigoje vykusio protesto dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų R. Žemaitaitis asmeninėje socialinio tinklo paskyroje pasidalino nuotrauka, kurioje užfiksuota moteris, proteste laikanti plakatą su necenzūriniu užrašu, kuriame R. Žemaitaitis prilyginamas vyriškam lyties organui.
Tuomet „aušriečių“ lyderis vartojo necenzūrinę leksiką, rašė, kad vyko „falų garbinimo šventė“ ir „falas, laisvo žodžio sinonimas!“ bei „gaila, kad visi neda…i veikėjai, užuot gynę laisvą mąstymą, gina falą“.
Vėliau paaiškėjo, jog nuotrauka galimai buvo suklastota, nes joje užfiksuota moteris protesto metu rankose laikė visai kitokį plakatą.
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Už tai, kad parlamentaras pažeidė etikos elgesio normas, balsavo 8 komisijos nariai, vienas buvo prieš, o dar du – susilaikė.
Išvadas dėl R. Žemaitaičio elgesio rengė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė bei socialdemokratė Lilija Vaitiekūnienė.
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Tiesa, nepaisant sutarimo, kad Seimo narys pažeidė etikos kodeksą, abiejų parlamentarių nuomonės išsiskyrė dėl laikinosios komisijos sudarymo.
D. Asanavičiūtė-Gružauskienė teigė, kad paskelbtas įrašas nesuderinamas su Konstitucijos saugoma saviraiškos laisve, su duota Seimo nario priesaika. Anot jos, R. Žemaitaitis leido sau ne tik viešai skelbti nepadorų, tiesos neatitinkantį vaizdinį, bet ir leido sau įdėti įrašus, žeminančius plakatą laikančią merginą.
„Tuo labiau kad R. Žemaitaitis savo rašte kaip ir neatsiprašo netgi. Jis traktuoja, kad jau kažkur buvo skelbta, chronologiją rašo, save tokiu būdu pateisina. Bet tai yra Seimo narys, kuris dalyvauja politikoje jau ne pirmą, antrą ar trečią kadenciją. Suprasčiau, jei tai būtų Seimo narys, kuris nesvarstytas ir nepripažintas praeitais metais šešis kartus pažeidęs politiko etikos kodeksą“, – Seimo Etikos ir procedūrų komisijos posėdžio metu tvirtino konservatorė.
„Dėl to aš manau, kad mano siūlymas skirti griežčiausią sprendimą, kad yra pakankamai pagrindo daryti išvadą, kad Seimo narys R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė Seimo nario duotą priesaiką. Todėl siūlome Seimui sudaryti specialiąją tyrimo komisiją bei pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Žemaitaičiui“, – akcentavo ji.
Savo ruožtu L. Vaitiekūnaitienė teigė, kad sudaryti laikinosios komisijos nereikia.
„Nereikia sudaryti laikinosios komisijos, pažeidimas nėra pakankamas pagrindas daryti išvadą, kad Seimo narys R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė Seimo nario duotą priesaiką“, – sakė socialdemokratė.
Už D. Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymą steigti specialiąją tyrimo komisiją balsavo tik trys komisijos nariai, penki buvo prieš, o dar trys – susilaikė.
Kaip skelbta, į Seimo EPK dėl šio atvejo kreipėsi europarlamentaras Dainius Žalimas. Jis komisijai pateiktame skunde teigė, kad R. Žemaitaitis sąmoningai manipuliavo proteste dalyvavusios moters atvaizdu, pakeitė plakato turinį į vulgarų ir žeminantį, viešai skleidė seksualinio pobūdžio ir menkinančius pasisakymus. Taip pat, kaip nurodė europarlamentaras, auditorija buvo sąmoningai kurstoma prieš konkretų žmogų, skatintos patyčios ir įžeidinėjimai.
ELTA primena, kad dėl šio incidento tyrimą gegužę pradėjo ir prokuratūra.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraProtestas
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