R. Žemaitaitis privalės dalyvauti jam pagal E. Jakilaičio ieškinį iškeltoje byloje

Tai trečiadienį nusprendė Vilniaus miesto apylinkės teismas.
„Teismas nutarė pripažinti būtinu abiejų šalių dalyvavimą posėdyje“, – sakė teisėja Gerda Sinkevičienė.
Trečiadienyje vykusiame posėdyje dalyvavo tik politiko atstovai – advokatė Reda Kurlavičienė ir advokato padėjėjas Vilmantas Rastenis.
Nuotoliniu būdu posėdyje dalyvavęs ieškovo E. Jakilaičio advokatas Algimantas Šindeikis posėdžio pradžioje pastebėjo, kad nedalyvauja atsakovas R. Žemaitaitis.
„Atsakovas nurodė, kad nuotoliu bus. Kai nėra atsakovo, kyla kausimas, ar galime pradėti bylos nagrinėjimą?“, – kalbėjo žurnalisto advokatas. Jis pareiškė, kad atsakovo dalyvavimas šioje byloje yra būtinas.
Kitas posėdis byloje numatytas rugpūčio 21 d.
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Teismo duomenimis, E. Jakilaitis savo ieškiniu prašo pripažinti, kad R. Žemaitaičio paskleisti teiginiai ir nuomonė buvo paskelbti neetiškai ir neturint faktinio pagrindo, žeminant ieškovo garbę ir orumą bei jo dalykinę reputaciją. Taip pat jis prašo priteisti iš politiko 10 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas.
Dėl R. Žemaitaičio pasisakymo žurnalistas ir visuomenininkas anksčiau buvo kreipęsis į teisėsaugą.
Tyrimas buvo pradėtas pagal E. Jakilaičio įgalioto atstovo advokato skundą dėl socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaičio paskyroje pernai spalio 7 d. pasidalinto įrašo, kuriame buvo skelbiama ištrauka iš žurnalisto laidos.
„Aušriečių“ lyderis rašė, kad „E. Jakilaitį užpuolė spalinės?“, tekste politikas skelbė: „Kaip kremliaus kirminas raitosi norėdamas įtikti konservatorių gaujai“.
Spalio 17 dieną į prokuratūrą kreipėsi žurnalisto advokatas. Po kelių dienų Vilniaus apylinkės prokuratūra pareiškimą persiuntė į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą aplinkybių patikslinimui ir procesinio sprendimo priėmimui.
Vėliau Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo šmeižimo. Tyrimas gruodžio 3 d. buvo nutrauktas prokuroro nutarimu.
Teisėja G. Sinkevičienė įpareigojo ieškovą E. Jakilaitį pateikti minėtą nutarimą į jos nagrinėjamą civilinę bylą.
„Yra tam tikros ribos, kurias peržengus jau reikia atsakyti. Formuluotė „kremliaus kirminas“ yra tai, už ką atsakyti teks. Mes kiekvienas turbūt turime kažkokias ribas ir norėtume, kad niekada niekas jų neperžengtų. Šiuo atveju, manau, kad buvo peržengtos bet kokios įmanomos ribos ir tai daro realią žalą. Manau, kad įrodysiu realią žalą, ir manau, kad už peržengtas ribas teks atsakyti. Tikiuosi, kad taip ir įvyks“, – Eltai anksčiau sakė E. Jakilaitis.
Jo advokatas A. Šindeikis teisme kalbėjo apie R. Žemaitaičio siekius, naudojant tokią retoriką.
„Nešvarių, neteisėtų politinių tikslų ta nuomone siekta“, – sakė advokatas.
R. Žemaitaičiui teko atlyginti A. Tapinui padarytą žalą
ELTA primena, kad teismai dėl R. Žemaitaičio pareiškimų ieškinių yra gavę ir anksčiau.
Klaipėdos apygardos teismas 2024 m. balandį nutarė palikti galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo nuspręsta, kad R. Žemaitaičio paskleista informacija apie visuomenininką Andrių Tapiną ir jo įsteigtą viešąją įstaigą „Laisvės TV“ neatitinka tikrovės, žemina garbę ir orumą.
Teismas įpareigojo politiką ištrinti minėtus įrašus, priteisė A. Tapinui 2 tūkst. eurų, o „Laisvės TV“ – 1 tūkst. eurų neturtinės žalos. Taip pat iš R. Žemaitaičio priteista 7,2 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų.
Visuomenininkas A. Tapinas ir jo įkurta viešoji įstaiga „Laisvės TV“ į teismą su ieškiniu kreipėsi dėl parlamentaro R. Žemaitaičio skelbtos informacija apie jo įkurtos įstaigos, jo paties organizuotas paramos akcijas Ukrainai (pareiškimai apie pinigų rinkimą kovinio drono „Bayraktar“ pirkimui, A. Tapino neva praloštus pinigus ir pan.).
Pats R. Žemaitaitis teisme aiškino, kad savo komentaruose apie galimai „nusuktus tūkstančius“ minėdamas „Andriuką“, neturėjo omenyje A. Tapino. Parlamentaro gynėjos pabrėžė, kad politikas, keldamas klausimus apie paramos Ukrainai akcijų skaidrumą, tiesiog siekė įgyvendinti bendrąjį gėrį, tai yra vykdyti paramos panaudojimo kontrolę.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraEdmundas Jakilaitis
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