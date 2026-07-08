Radviliškio rajono tarybos narė J. Margaitienė lieka nuteista dėl telefono „iPhone“ pasisavinimo

Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį atmetė nuteistosios apeliacinį skundą.
Po šios instancijos teismo sprendimo nuosprendis įsiteisėjo, todėl tarybos narė neteks mandato.
Šiaulių apygardos teismas pernai gruodį apkaltinamuoju nuosprendžiu politikei skyrė 8 tūkst. eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktai ar paskirtai į vadovaujančias valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių pareigas atėmimą 3 metams.
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Tarybos narė taip pat įpareigota atlyginti daugiau nei 1 tūkst. eurų žalą savivaldybei.
Buvusi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė kaltinta, kad išeidama iš darbo galėjo pasisavinti savivaldybei priklausantį turtą, kuris buvo defektiniu aktu nurašytas kaip sugadintas.
Bylos duomenimis, eidama pareigas J. Margaitienė 2023 metų kovą galėjo suklastoti įsakymą dėl savivaldybės ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti ir aktą dėl šio turto nurašymo bei likvidavimo – pasinaudodama tarnybine padėtimi suklastojo dokumentus ir pasisavino jai paskirtą tarnybinį telefoną.
Kitas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojas per ikiteisminį tyrimą pripažino parengęs ir suklastojęs defektinį aktą, kuriame buvo melagingai aprašyta telefono būklė. Šis asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
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Defektiniame akte buvo nurodyta, jog jis suniokotas: sulaužytas korpusas, todėl prietaisas neberemontuojamas. Dokumentu taip pat teigta, kad daiktas buvo išvežtas utilizuoti.
J. Margaitienė anksčiau dirbo vidaus reikalų ministrės ėjusios Agnės Bilotaitės patarėja. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), vykdydama ikiteisminį tyrimą, atliko kratas savivaldybėje ir Vidaus reikalų ministerijoje.
Išėjusi iš darbo ministerijoje, J. Margaitienė buvo įsidarbinusi tuometinio Seimo nario Antano Čepononio padėjėja.
Politikė yra skelbusi, kad sustabdė narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratų partijoje.
Prokuratūra nesutiko su kito kaltinamojo išteisinimu
Kartu su J. Margaitiene teistas kitas kaltinamasis Vaidas Dišlė pirmosios instancijos teisme buvo išteisintas. Tokį pat nuosprendį paliko galioti ir Lietuvos apeliacinis teismas.
Vienos Radviliškio uždarosios akcinės bendrovės darbuotojas V. Dišlė, Radviliškio rajono tarybos narės, konservatorės Skaidros Dišlės sutuoktinis, buvo kaltinamas melagingų parodymų davimu, apklausiant jį kaip liudytoją.
Manoma, kad ikiteisminio tyrimo metu V. Dišlė davė melagingus parodymus ir teigė neva minėtas telefonas perduotas uždarajai akcinei bendrovei, kurioje jis dirba, utilizavimui. 2023 metų liepą ši mobiliojo ryšio priemonė buvo paimta iš J. Margaitienės kratų metu.
Prokuratūra su išteisinamuoju nuosprendžiu nesutiko ir mano, kad V. Dišlė turi būti ne išteisintas, o nuteistas, paskiriant jam 5 tūkst. eurų baudą.
Šioje byloje skundą pateikė ir Radviliškio rajono savivaldybė – ji prašo iš J. Margaitienės priteisti 25 tūkst. eurų už nusikalstamais veiksmais padarytą žalą – telefoną pasisavinusi darbuotoja pažeidė tarnautojos veiklos ir tarnybines veiklos principus.
Teismai savivaldybės ieškinio netenkino.
Ne pirma panašaus pobūdžio byla
Tai ne pirma STT tirta panašaus pobūdžio byla dėl savivaldybių turto pasisavinimo.
Tarnybinio telefono „iPhone 11“ pasisavinimu buvo kaltinta ir buvusi Alytaus rajono vicemerė, dabartinė Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė Dalia Kitavičienė. Ji prisipažino ir buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės taikant laidavimą.
Politikė perduota sutuoktinio atsakomybei vienerių metų terminui be užstato.
D. Kitavičienė savivaldybei 167,91 eurą už pradangintą telefoną sumokėjo.
Nusprendęs skirti laidavimą, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamoji teisiama pirmą kartą, duomenų apie naujai padarytas nusikalstamas veikas ar pradėtus ikiteisminius tyrimus byloje nėra, moteris dirba, darbovietės charakterizuojama teigiamai.
Panašių kaltinimų yra sulaukęs ir buvęs Alytaus rajono meras Algirdui Vrubliauskui, jis kaltinamas tuo, kad 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu, eidamas Alytaus rajono savivaldybės mero pareigas, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi ir siekdamas asmeninės turtinės naudos, pasisavino jam patikėtą svetimą turtą – du „iPhone“ telefonus ir planšetinį kompiuterį „iPad Pro“.
Pasibaigus mero kadencijai, kaltinamasis pareigų atlikimui patikėtus įrenginius turėjo gražinti Alytaus rajono savivaldybės administracijai, tačiau jų, kaip įtariama, tyčia negražino.
Kartu su A. Vrubliausku šioje byloje nuteista buvusi savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė ir dar du esami ir buvę savivaldybės darbuotojai. Nuosprendis jiems neįsiteisėjo, nes buvo apskųstas.
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