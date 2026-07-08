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Seimo opozicija prašo G. Nausėdos vetuoti sveikatos sistemos įstatymus

2026 m. liepos 8 d. 08:39
Opozicinė Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija kreipėsi į šalies vadovą Gitaną Nausėdą ragindama vetuoti valdančiųjų socialdemokratų priimtus Sveikatos draudimo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų pakeitimus.
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Parlamentarai teigia, kad šiais pakeitimais iškraipomi sąžiningos konkurencijos principai, tam tikroms gydymo įstaigoms numatant privilegijas skirstant Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis finansuojamas paslaugas.
„Matome pavojingą tendenciją – sprendimai priimami skubotai, neįvertinus jų pasekmių, neatsižvelgiant į konstitucines abejones, Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas ir nepriklausomų ekspertų vertinimus“, – pranešime tvirtino kreipimąsi inicijavusi konservatorė Jurgita Sejonienė.
Savo ruožtu Seimo TS-LKD frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad įstatymai turi būti grąžinti Seimui peržiūrėti iš esmės.
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„Tikimės, kad Respublikos prezidentas pasinaudos veto teise ir sustabdys šių įstatymų įsigaliojimą“, – lūkestį išreiškė L. Kasčiūnas.
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