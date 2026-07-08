Seimo opozicija prašo G. Nausėdos vetuoti sveikatos sistemos įstatymus

Parlamentarai teigia, kad šiais pakeitimais iškraipomi sąžiningos konkurencijos principai, tam tikroms gydymo įstaigoms numatant privilegijas skirstant Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis finansuojamas paslaugas.
„Matome pavojingą tendenciją – sprendimai priimami skubotai, neįvertinus jų pasekmių, neatsižvelgiant į konstitucines abejones, Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas ir nepriklausomų ekspertų vertinimus“, – pranešime tvirtino kreipimąsi inicijavusi konservatorė Jurgita Sejonienė.
Savo ruožtu Seimo TS-LKD frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad įstatymai turi būti grąžinti Seimui peržiūrėti iš esmės.
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„Tikimės, kad Respublikos prezidentas pasinaudos veto teise ir sustabdys šių įstatymų įsigaliojimą“, – lūkestį išreiškė L. Kasčiūnas.
Gitanas NausėdaSeimasopozicija
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