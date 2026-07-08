Prieš tai tyrimas buvo atliekamas Vilniaus apylinkės prokuratūroje.
Tai naujienų portalui Lrytas patvirtino iki šiol tyrimui vadovavęs Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokuroras Linas Gružas.
„Matyt, taip buvo nuspręsta todėl, kad byla – rezonansinė“, – svarstė prokuroras.
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Pareigūnai jau nustatė automobilį, su kuriuo BMW vairuotoja galimai lenktyniavo sostinės gatvėse prieš pat avariją, tačiau ar juo vykę žmonės jau apklausti, neskelbiama. Generalinės prokuratūros Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė naujienų agentūrą ELTA informavo, jog jų veiksmai bus vertinami tyrimo metu.
Skaitytojams, sekantiems naujienas apie šią avariją, kilo klausimų, kodėl vairuotoja nebuvo suimta, apsiribojus švelnesnėmis kardomosios priemonėmis – dokumentų paėmimu, rašytiniu pasižadėjimu neišvykti ir vairuoti transporto priemones uždraudimu.
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„Dėl tokios kardomosios priemonės, kaip suėmimas, reikia spręsti iškart po įvykio. Avarija įvyko savaitgalį, o aš su byla susipažinau tiktai antradienį. Už kitus, budėjusius prokuratūros ar policijos pareigūnus atsakyti negaliu – tiesiog buvo prieita nuomonė, kad suimti asmens nėra būtinybės“, – teigė prokuroras L. Gružas.
Prokuroras neatmetė galimybės, kad byla gali būti perkvalifikuota į tyčinį nužudymą, jeigu pasitvirtintų, kad buvo lenktynės, atsižvelgiant į neblaivumą ir kitus faktus.
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Tiesa, tokie atvejai yra itin reti, išimtiniai.
Žuvo vaikinas ir mergina
Per avariją žuvo kartu su Š. Liman vykę keleiviai – 21 metų vaikinas ir 19 metų mergina. Pirminiais duomenimis, vaikinas su merginomis susipažino naktiniame klube.
Pasak prokuroro L. Gružo, tragedijai įtakos galėjo turėti automobilio greitis, vairuotojos neblaivumas (0,58 prom. alkoholio), atsakingumo ir patirties stoka.
Portalo Lrytas žiniomis, BMW greitis galėjo siekti 100 kilometrų per valandą ar dar daugiau. Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau.
Įtariamoji parodymų neduoda
„Įtariamoji savo kaltę pripažįsta, tačiau parodymų nedavė“, – portalui Lrytas antradienį po pietų pranešė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Š. Liman anksčiau nebuvo teista, tačiau jau kartą administracine tvarka buvo bausta dėl Kelių teismo taisyklių pažeidimo, nors teises įgijo prieš nepilnus 2 mėnesius.
Paimti mėginiai, siekiant nustatyti ne tik apsvaigimo nuo alkoholio laipsnį, bet ir faktą, ar mergina prieš leisdamasi į kelionę nevartojo narkotikų.
Po avarijos Š. Liman buvo pristatyta į ligoninę, bet vėliau iš jos išleista. Vėliau ji atsidūrė laisvėje, pareiškus įtarimus dėl avarijos, kurios metu žuvo žmonės, sukėlimo.
Iškart po mirtino smūgio į stulpą ji nebuvo sulaikyta ir pristatyta į areštinę dėl savo sveikatos būklės –sužalojimus patyrusiai lakstūnei pačiai prireikė medikų pagalbos.
Prokuratūra prašo žmonių, tapusių įvykio liudytojais ar turinčių vaizdo medžiagos, susijusios su šiuo ikiteisminiu tyrimu, turimą informaciją pateikti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai el. paštu inga.vaitkuviene@policija.lt.
Už mirtinos avarijos sukėlimą apsvaigus nuo alkoholio numatytas kalėjimas nuo 3 iki 10 metų.
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