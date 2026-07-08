Seimo darbotvarkėje trečiadienį, vidurdienį, buvo nurodytas Liberalų sąjūdžio susitikimas su paskirtąja ministre I. Ruginiene. Po kurio laiko šis įvykis dingo iš darbotvarkės. Nueinančios premjerės darbotvarkėje apie tokį susitikimą išvis nebuvo skelbiama.
Tiesa, I. Ruginienė trečiadienį trumpam nuotoliu prisijungė prie Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžio, kuriame turėjo pristatyti XXI-osios Vyriausybės programos dalį, aprėpiančią jos ministeriją.
„Net nežinau, gal tiesiog trumpai kelis akcentus pasakysiu, nes iš esmės, tiesą pasakius, jau turbūt trečią kartą pristatinėjame programą...“ – be didelio entuziazmo komiteto posėdyje kalbą pradėjo I. Ruginienė.
I. Ruginienė pareigas palieka iškelta galva ir ramia širdimi: visada buvau atvira
„Trečias kartas nemeluoja“, – replikavo naujasis komiteto pirmininkas, demokratas Tomas Tomilinas.
„Taip. Nesakysiu toliau...“ – pajuokavo ir nueinanti premjerė.
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Maždaug per dešimt minučių ji pristatė komiteto nariams pagrindinius darbus, kuriuos planuoja atlikti kaip vėl į pareigas sugrįžtanti socialinės apsaugos ir darbo ministrė, bet kaipmat susilaukė pastebėjimų, kad jos balse pritrūko ryžtingumo.
„Man gal gaila šiek tiek, bet tai yra natūralu, kad jūsų balse girdisi didelis nuovargis. Aš galiu palyginti jūsų pokalbį ir programos pristatymą 2024 metais, ir kaip jūs tą programą pristatote dabar, nepaisant nedidelių pokyčių. Vis dėlto yra skirtumas.
Matote, šitoje sistemoje žmonės laukia pagalbos, o mato pavargusį politiką, kuris, dovanokite... Girdėjosi ir šiokio tokio atsainumo – skurdo rodikliai yra tokie ir mes čia nieko padaryti labai negalime. (...)
Taip, gal programoje naujų dalykų nėra, bet nauji dalykai yra gyvenime, ir labai gaila, kad, nors būdama premjere kalbėjote, jog, jeigu dabar rašytumėte programą (...) jūs ją pakoreguotumėte, matydama dabartinius iššūkius, bet, deja, matau, kad nepasinaudojote ta proga“, – pasisakė konservatorė Paulė Kuzmickienė.
„Yra rimtų pasiūlymų, žinau, kad jums svarbūs tie klausimai. Gaila, kad teko išgirsti didelį nuovargį, bet neteko išgirsti didelio entuziazmo, kokį girdėjome 2024-aisiais“, – pridūrė ji.
Atsakydama paskirtoji ministrė pareiškė ir pati konservatorės balse girdinti nuovargio gaidelę.
„Tikrai girdžiu ir jūsų balse irgi nuovargį. Matyt, tai yra natūralu, nes sesija buvo tikrai nelengva, tikrai daug įstatymų projektų yra priimta. Vyriausybė, kaip ir buvo žadėta, stengėsi maksimaliai, kiek įmanoma daugiau atliepti tikslų, kurie buvo uždėti pačioje metų pradžioje.
Matyt, artėja vasara, tai visi stokojame entuziazmo, bet tai nereiškia, kad su džiaugsmu nepriimame tų pareigų. Aš tikrai žinau, kur ateinu ir ką noriu padaryti, kas dar nėra padaryta“, – nurodė I. Ruginienė.
Nueinanti premjerė buvo informavusi, kad turės tik pusvalandį, o jo pakako tik trumpam programos pristatymui ir šiai diskusijai. T. Tomilinas paprašė I. Ruginienės dar šiek tiek pabūti.
„Labai gaila, kad, kaip sakote, socialinė sritis yra labai plati, bet pati galite mums skirti tik pusę valandos ir nuotoliu, o į frakcijas jūsų išvis neįmanoma prisikviesti, niekaip nesusideriname laiko“, – atkreipė dėmesį liberalė Edita Rudelienė.
„Niekada nekviečiate. Nekvietėt dar“, – nukirto I. Ruginienė.
E. Rudelienė informavo, kad nueinanti premjerė į Liberalų sąjūdžio frakciją pasikalbėti buvo kviesta net kelis kartus, tačiau jos patarėjai niekaip nesugebėjo suderinti tinkamo laiko.
„Netiesa. Bet gerai“, – atsakė paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
„Tikrai tiesa. Galėsime pasižiūrėti susirašinėjimo laiškus“, – tvirtino liberalė.
V. Čmilytė-Nielsen: netiesa, kad ji nebuvo kviesta
Lrytas gavo susirašinėjimą el. laiškais, kuriame matyti, kaip Liberalų sąjūdžio atstovas spaudai Marijus Gailius trečiadienį ryte ministrės pirmininkės biuro vadovės Elžbietos Žurovskos-Puodžiūnienės teiraujasi, ar, jei 12 valanda I. Ruginienei nebetinka, susitikimą būtų galima suorganizuoti tos pačios dienos 14 valandą.
Nueinančios premjerės atstovė atsakė, kad I. Ruginienė pas liberalus galėtų atvykti nebent 14 dieną, 9 valandą. Susitikimų su paskirtaisiais ministrais grafike matyti, kad tuo metu į Liberalų sąjūdžio frakciją prisistatyti ateina paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen tvirtino, kad dėl susitikimo su I. Ruginiene buvo susitarta antradienį per Seimo posėdžių sekretoriatą, kaip ir įprasta. Su kitais kandidatais problemų dėl to esą nekilo.
„Frakcijos gali pasikviesti visus ministrus į susitikimus. Vakar nuo pat ryto, kai paskirtasis premjeras pristatinėjo Vyriausybės programą, frakcijos turėjo galimybę rezervuoti laiką, ką mes ir padarėme. Mes rezervavome laiką su I. Ruginiene, M. Katelynu, Taurimu Valiu ir Kęstučiu Budriu, taip pat kviesime Liną Kukuraitį.
Galite matyti bendroje lentelėje, kad buvo rezervuotas laikas su I. Ruginiene per posėdžių sekretoriatą, kaip daro ir visos frakcijos. Todėl tas laikas ir atsirado oficialiame puslapyje“, – Lrytas komentavo V. Čmilytė-Nielsen.
Tačiau, anot jos, dar antradienį, darbo dienos pabaigoje, buvo sulaukta premjerės atstovės skambučio, kad laikas nėra tinkamas.
„Bandėme šiandien suderinti kitą laiką – 14 valandą – bet I. Ruginienės patarėja pasiūlė tik kitą antradienį, 9 valandą, kai mes turime paskirtą laiką su kitu kandidatu, kas matosi ir bendroje lentelėje. Nežinau, gal yra kažkokios problemos su bendravimu su komanda, bet nėra tiesa, kad ji nebuvo kviesta. Buvo derintas laikas, ir ne vienas“, – nurodė liberalė.
„Kadangi vienintelis pasiūlytas laikas yra tuo metu, kai jie galbūt ir žino, kad mes susitinkame su M. Katelynu, nežinau, ar dar pavyks (pasikalbėti, – Lrytas), nes mes nekeisime savo planų. O šiaip požiūris toks... Nežinau. Ypač keista, kad sako, jog nebuvo kvietimo, nes taip nėra“, – stebėjosi politikė.
V. Čmilytė-Nielsen pabrėžė, kad pačios I. Ruginienės interesas turėtų būti pristatyti savo viziją, ką ji ketina nuveikti per artimiausius daugiau nei dvejus metus, tačiau jai taip pat susidaro įspūdis, jog į buvusią kėdę nueinanti premjerė grįžta praradusi ambiciją.
„Matyt, ta tranzicija iš premjerės į žemesnes pareigas yra iššūkis. Žmogiškai galima suprasti, bet, vėlgi, socialinių reikalų ministras yra labai svarbi pozicija „socdemams“, tai yra kertinė ministerija, tai toks atsainus požiūris nemaloniai stebina“, – teigė ji.
I. Ruginienės atstovas: liberalų teiginiai neatitinka tikrovės
Situaciją pakomentavo ir I. Ruginienės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Jis tvirtina, kad Liberalų sąjūdžio teiginiai neatitinka tikrovės.
„Antradienį antroje dienos pusėje pats pasiteiravau premjerės biuro vadovės dėl gautų kvietimų į frakcijas ir komitetus. Tuo metu buvo gauti kvietimai dalyvauti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje bei TS-LKD frakcijos posėdyje.
Darbo dienos pabaigoje pastebėjau, kad trečiadienio Seimo darbotvarkėje numatytas Liberalų sąjūdžio frakcijos susitikimas su Inga Ruginiene. Dar kartą paskambinau biuro vadovei pasitikslinti, ar buvome gavę liberalų kvietimą. Gavau patikinimą, kad jokio kvietimo nebuvo. Tuomet biuro vadovė pati susisiekė su Liberalų sąjūdžio frakcija ir pasiteiravo dėl susidariusios situacijos.
Toks susitikimo laikas su mumis negalėjo būti suderintas net teoriškai, nes trečiadieniais 12 val. vyksta Vyriausybės narių pietūs. Todėl bet kokie teiginiai, kad susitikimo laikas buvo suderintas, neatitinka tikrovės.
Šiandien ryte peržiūrėjome galimybes, kada Inga Ruginienė galėtų dalyvauti Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdyje, ir pasiūlėme susitikti liepos 14 d. 9.00 val. Atsakymo kol kas nesame gavę“, – Lrytas teigė jis.
Inga RuginienėSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)Vyriausybė
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