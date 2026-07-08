URM: Rusijai įteikta protesto nota dėl naujų išpuolių prieš Ukrainą ir dezinformacijos

„Rusijai įteiktoje notoje pabrėžiama, kad sąmoningas teroras prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimas ir laikytinas karo nusikaltimu, kuriam nėra taikomas senaties terminas. Lietuva toliau sieks, kad visų Rusijos Federacijos prieš Ukrainą vykdomų nusikaltimų užsakovai, organizatoriai ir vykdytojai būtų nustatyti, įvardinti ir patraukti atsakomybėn“, – teigiama URM pranešime.
Kaip skelbta, naktį iš liepos 6 d. į 7 d. Rusija atakavo Ukrainą panaudodama 68 įvairaus tipo raketas ir kelis šimtus bepiločių orlaivių. Dėl šio išpuolio žuvo mažiausiai 27 civiliai ir apie 100 buvo sužeista.
Didelė žala padaryta Kyjivo miestui, tačiau nuostoliai fiksuoti ir sostinės priemiesčiuose bei kituose Ukrainos regionuose. Sugriauti ir apgadinti gyvenamieji namai, komerciniai ir energetikos objektai, įskaitant degalines. Be to, naktį iš liepos 7 d. į 8 d. Ukrainos sostinė Kyjivas Rusijos pajėgų buvo apšaudytas dar kartą.
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Rusijos ambasados atstovui Lietuvoje taip pat perduota žinia ir dėl Maskvos pareigūnų kartojamų melagingų teiginių.
„Pabrėžta, kad Lietuvos Respublika niekada neleido naudoti savo teritorijos ir oro erdvės dronų atakoms prieš taikinius Rusijoje ir apie tai yra ne kartą informavusi Rusijos Federaciją tiek diplomatiniais kanalais, tiek viešais pareiškimais. Be to, Rusijos atstovui pareikšta, kad Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovų skleidžiamos insinuacijos dėl Baltijos valstybių tariamai planuojamos rusakalbių gyventojų masinės deportacijos yra visiškas melas – tokių planų nebuvo ir nėra.
Kaip skelbė ELTA, Rusijos leidinys „The Moscow Times“ pranešė, kad šios šalies užsienio reikalų ministerijos Daugiašalio bendradarbiavimo žmogaus teisių srityje departamento direktorius Grigorijus Lukjancevas pareiškė, neva Baltijos šalių valdžia rengiasi masiškai deportuoti rusakalbius gyventojus.
Tokius Rusijos pasisakymus Valstybės saugumo departamentas (VSD) ir politologas, propagandos ekspertas Nerijus Maliukevičius įvertino kaip eilinį Kremliaus propagandinį išpuolį.
Prieš tai Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie ketinimą kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą (TTT) dėl neva „sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo“ Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.
Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, „perrašo istoriją“ ir vykdo „baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką“.
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