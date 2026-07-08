V. Kondratovičius: sustiprintas patruliavimas prie mokyklų – galima priemonė kovoje su narkotikais

„Visos priemonės, kurios riboja patekimą į mokyklą bet kokių asmenų, ypač jeigu tai yra nusikaltėliai, aišku, kad yra veiksmingos, bet reikia suprasti, kad yra riboti resursai. Galbūt reikia pažiūrėti į tai, kas yra daroma (…), priemonė tokia (yra – ELTA) galima“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams teigė laikinasis ministras.
Kaip skelbta, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas antradienį teigė, kad kovoje su didėjančia narkotikų problema ugdymo įstaigose, reikėtų sustiprinti patruliavimą prie mokyklų.
2024 m. Europos mokyklose atlikto alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų tyrimo duomenimis, raminamųjų bei migdomųjų vaistų vartojimas, neturint išrašyto gydytojo recepto, pastaruoju metu yra itin opi problema tarp Lietuvos moksleivių.
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Jo duomenimis, bent kartą tokius medikamentus be recepto yra vartoję 29 proc. 15–16 m. amžiaus jaunuoliai – tai vienas aukščiausių rezultatų visoje Europoje.
Be to, paaiškėjo, kad bent kartą gyvenime yra rūkę 36,3 proc. Lietuvos paauglių, o kasdien tabako gaminius vartojantys teigė 7,4 proc.
Vis dėlto 2024 m. atliktas tarptautinis tyrimas atskleidė, kad kanapes bent kartą yra bandę 11,6 proc. paauglių – tai mažiausias skaičius nuo 2003 m.