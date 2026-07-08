VSD sureagavo į Rusijos kaltinimus Baltijos šalims

„Tai yra eilinis Rusijos propagandinis išpuolis prieš Baltijos valstybes, siekiant sukelti nepasitikėjimą jų demokratiniais pamatais, kiršinti jų visuomenes tautiniu pagrindu ir bandyti diskredituoti šias stiprias Ukrainos rėmėjas kovoje prieš Rusijos agresorių tarptautinėje erdvėje“, – Eltai siųstame atsakyme teigė VSD.
„Rusijos propagandistai rusakalbių deportacijomis gąsdina jau ne pirmus metus. Po invazijos į Ukrainą pradžios Baltijos valstybėse padaugėjo Rusijos piliečių, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių buvo panaikinti leidimai gyventi, ir tai propaganda bando pateikti kaip deportacijas. Tai gali būti vertinama kaip Rusijos ilgamečio, bet pastaruoju metu sustiprėjusio propagandos naratyvo apie tariamą sistemingą rusakalbių teisių pažeidinėjimą Baltijos valstybėse elementas“, – akcentavo žvalgybos atstovai.
Be to, VSD pabrėžia, kad panašūs nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybes Jungtinių Tautų Tarptautiniam Teismui dėl tariamų rusakalbių teisių pažeidimų.
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„Tokie planai yra Rusijos autokratinio režimo kryptingai ir sistemiškai vykdomos Baltijos valstybių diskreditavimo tarptautinėje erdvėje kampanijos sudėtinė dalis. Nuo invazijos į Ukrainą pradžios padaugėjo Rusijos autokratinio režimo bandymų išnaudoti tarptautines organizacijas kaip instrumentą prieš Baltijos valstybes nukreiptai veiklai. Tokias tendencijas nulėmė aktyvi Baltijos valstybių parama tarptautinėje erdvėje su agresoriumi kovojančiai Ukrainai, teisėsaugos institucijų pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl Rusijos Ukrainoje vykdomų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų bei intensyviai ir sėkmingai įgyvendinamos prevencinės priemonės užkardant Baltijos valstybėse veikiančių Rusijos režimui palankių subjektų veiklą“, – dėstė institucija.
Kaip skelbė ELTA, Rusijos leidinys „The Moscow Times“ pranešė, kad šios šalies užsienio reikalų ministerijos Daugiašalio bendradarbiavimo žmogaus teisių srityje departamento direktorius Grigorijus Lukjancevas pareiškė, neva Baltijos šalių valdžia rengiasi masiškai deportuoti rusakalbius gyventojus.
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„Baltijos šalys atvirai ruošiasi masiniam rusakalbių gyventojų deportavimui ir taip, matyt, tikisi pagaliau išspręsti „rusišką klausimą“ ir precedento neturinčią, ypač XXI amžiuje, masinio pilietybės neturėjimo problemą savo teritorijose“, – pareiškė G. Lukjancevas, pristatydamas ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį atskirose šalyse.
Prieš tai Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie ketinimą kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą (TTT) dėl neva „sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo“ Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.
Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, „perrašo istoriją“ ir vykdo „baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką“.
Rusijos agresijakaras UkrainojeBaltijos šalys
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