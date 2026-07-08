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Vyriausybės tonas dėl Baltarusijos – švelnėja? Opozicija įtaria pavojingus „socdemų“ planus

2026 m. liepos 8 d. 08:26
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Ką reiškia Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programoje nugulę Lietuvos įsipareigojimai Baltarusijos atžvilgiu?
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VyriausybėMindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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