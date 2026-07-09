„Čekiukų“ bylose STT įtarimus pareiškė keturiems Joniškio, Marijampolės, Prienų ir Telšių rajono tarybos nariams

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant, o prokuratūrai vadovaujant ikiteisminiams tyrimams dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, pareikšti įtarimai Joniškio rajono savivaldybės tarybos narei Vilijai Bartašienei, Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Algirdui Braziui, Prienų rajono savivaldybės tarybos narei Rimai Zablackienei ir Telšių rajono savivaldybės tarybos nariui Linui Šedvilui.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, V. Bartašienė, 2019–2023 m. eidama Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui. Tokiu būdu V. Bartašienė Joniškio rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 637 eurų žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
A. Brazys, 2019–2021 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų suvestines, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie kuro išlaidas. Tokiu būdu A. Brazys Marijampolės savivaldybės administracijai galimai padarė 4 967 eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Susiję straipsniai
R. Zablackienė, 2019–2023 m. eidama Prienų rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui. Tokiu būdu R. Zablackienė Prienų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 6 264 eurų žalą. Jai pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
L. Šedvilas, 2019–2023 m. eidamas Telšių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų suvestines, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie išlaidas kurui. Tokiu būdu L. Šedvilas Telšių rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 1 187 eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar piktnaudžiavimo jais.
2023–2025 m. pradėti ikiteisminiai tyrimai atliekami siekiant patikslinti ir įvertinti ar nebuvo piktnaudžiaujama tarybos nariams naudojant išmokas su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti. Ikiteisminiai tyrimai pradėti atsižvelgiant į viešojoje erdvėje skelbiamą informaciją ir gaunamus pranešimus dėl įtariamo savivaldybių lėšų neskaidraus, nepagrįsto naudojimo ir atskaitomybės trūkumo bei skaidrumo stokos savivaldoje regimybės.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 30 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo Šiaulių, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Trakų, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Pagėgių, Druskininkų, Kalvarijos, Neringos ir Visagino savivaldybėse.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)čekiaiSkaidrinam
Rodyti daugiau žymių