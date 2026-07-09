G. Nausėda suteikė aukštesnius karinius laipsnius dviem Lietuvos karininkams

Kaip pranešė prezidentūra, G. Premeneckui suteiktas kontradmirolo, o Ž. Gaubiui – generolo majoro laipsnis.
Pasak šalies vadovo, aukštesnių generolų laipsnių suteikimas yra reikšmingas profesinio kelio įvertinimas, rodantis karininkų lyderystę, kompetenciją ir išskirtinį indėlį į Lietuvos kariuomenės stiprinimą.
Suteikdamas kontradmirolo laipsnį G. Premeneckui, prezidentas akcentavo, kad Gynybos štabo viršininkui tenka itin svarbi atsakomybė užtikrinti sklandų štabo darbą bei priimti strateginės reikšmės sprendimus stiprinant Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Susiję straipsniai
Prezidentas taip pat akcentavo jo indėlį efektyviai panaudojant augantį gynybos finansavimą ir plėtojant bendradarbiavimą su Ukrainos kariuomene.
Šalies vadovas taip pat įvertino Mokymo ir doktrinų valdybos vado Ž. Gaubio nuoseklų darbą modernizuojant karių rengimą, diegiant inovacijas ir stiprinant Lietuvos kariuomenės pasirengimą šiuolaikinėms grėsmėms.
Prezidentas linkėjo karininkams ir toliau tobulėti, savo žiniomis, patirtimi ir lyderyste stiprinti Lietuvos valstybės gynybą.
Gitanas NausėdaPrezidentūragenerolai
Rodyti daugiau žymių