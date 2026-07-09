Į Seimo vicepirmininko pareigas teikiamos D. Griškevičiaus ir J. Zailskienės kandidatūros

Tai numatančius nutarimų projektus įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Seimo narys D. Griškevičius yra į valdančiąją koaliciją prisijungusios Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojas. Parlamentarė J. Zailskienė – laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė nueinančioje Ingos Ruginienės Vyriausybėje.
Beje, planuojama ir daugiau pokyčių parlamento vadovo vicepirmininkų komandoje.
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Seimo pirmininkas yra įregistravęs nutarimo projektą, kuriame siūlo atleisti „Nemuno aušros“ deleguotą Seimo pirmininko pirmąįį pavaduotoją Raimondą Šukį iš pareigų jam atsistatydinus. „Aušriečiai“ Seimo vicepirmininkės pareigose palieka Daivą Žebelienę.
Dėl Seimo vicepirmininkų atleidimo ir naujų išrinkimo balsavimu spręs visas Seimas. Dalis parlamento vadovybės keičiasi didžiausiai valdančiajai partijai – socialdemokratams – nutarus performuoti valdančiąją koaliciją ir atsisakius bendradarbiavimo su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“.
ELTA primena, kad gegužės 19 d. parlamentarai priėmė Statuto pataisas, numatančias, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turės dar vieną – aštuntą savo pavaduotoją.
Šiuo metu Seimo pirmininkas J. Olekas turi 7 pavaduotojus. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovai Raimondas Šukys ir Daiva Žebelienė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė.
Domas GriškevičiusJūratė ZailskienėSeimo pirmininkas
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