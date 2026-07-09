JAV sprendimas dėl nikotino maišelių: leista teigti apie mažesnę riziką

Kaip praneša CNN, šis leidimas taikomas 20 ZYN produktų variantų, kurių informacijoje rinkai galės būti naudojamas teiginys: „Vartodami ZYN vietoj cigarečių patiriate mažesnę burnos vėžio, širdies ligų, plaučių vėžio, insulto, emfizemos ir lėtinio bronchito riziką“.
Populiarūs nikotino maišeliai laukė FDA leidimo, nes mokslininkai dvejojo dėl galimos rizikos naujiems vartotojams.
FDA, savo įsakyme leisdama parduoti konkrečius skonio variantus, nurodė, kad šie maišeliai reikšmingai sumažintų žalą ir su tabaku susijusių ligų riziką pavieniams tabako vartotojams ir būtų naudingi visos visuomenės sveikatai.
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Nikotino maišeliai, kuriuos vartotojai įsideda po lūpa, kad pajustų nikotino poveikį, yra sparčiausiai augantis nikotino produktas JAV, turintis milijonus vartotojų. Vien „Philip Morris“ 2025 metais šalyje pardavė 794 mln. dabartinės ZYN versijos dėžučių – daugiau nei dvigubai daugiau nei 2023 m.
„Philip Morris“ generalinis direktorius Jacekas Olczakas sakė, kad pastarieji JAV FDA veiksmai švelninant elektroninių cigarečių ir nikotino maišelių kontrolę yra teigiamas veiksnys ir skatins kategorijos augimą.
2025 metų sausį ZYN tapo pirmaisiais nikotino maišeliais, kuriuos leista parduoti JAV. Po naujo FDA sprendimo „Philip Morris“ turi MRTP – mažesnės rizikos tabako gaminio – leidimus 20 ZYN produktų, „Iqos“ įrenginių ir jų vartojamųjų gaminių versijoms bei aštuoniems „General“ snuso, po lūpa dedamo bedūmio tabako gaminio, produktams.
Nikotino maišeliai, tokie kaip ZYN, perduoda nikotiną per burnos gleivinę ir nereikalauja nei tabako deginimo, nei dūmų įkvėpimo. Dėl to, palyginti su degių tabako gaminių, tokių kaip cigaretės, vartojimu, poveikis kenksmingoms ir galimai kenksmingoms cheminėms medžiagoms reikšmingai sumažėja.
2025 m. sausį suteikdama leidimą ZYN pagal iki prekybos teikiamos tabako gaminio paraiškos (PMTA) procedūrą, FDA pažymėjo: „Agentūros vertinimas parodė, kad dėl gerokai mažesnio kenksmingų sudedamųjų medžiagų kiekio nei cigaretėse ir daugumoje bedūmių tabako gaminių, tokių kaip drėgnasis uostomasis tabakas ir snusas, leidimą gavę ZYN produktai kelia mažesnę vėžio ir kitų sunkių sveikatos sutrikimų riziką nei tokie produktai. Pareiškėjas taip pat pateikė tyrimo duomenų, rodančių, kad reikšminga dalis suaugusiųjų, vartojančių cigaretes ir (arba) bedūmius tabako gaminius, visiškai perėjo prie naujai autorizuotų nikotino maišelių.“