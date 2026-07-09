K. Budrys apie Vyriausybės programos punktus dėl Baltarusijos: akcentuoti politiškai svarbiausi ir aktualiausi dalykai

„Nereikėtų į Vyriausybės programą žiūrėti kaip į grėsmių vertinimo dokumentą ar nacionalinio saugumo strategiją, kur surašome visą spektrą rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių ir žūtbūt žiūrime, kad neliktų kažkas nepaminėta. Čia kitokio pobūdžio dokumentas, tai yra politinis programinis dokumentas, ką konkrečiai darysime. Po to jis bus detalizuotas, ir esu įsitikinęs, kad visi dalykai dėl Astravo, paramos demokratinei opozicijai bus sudėlioti į Vyriausybės priemonių planą“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė K. Budrys.
„Nereiškia, kad jeigu nėra paminėta, tai mums jau nebesvarbu ir nerūpi. Akcentuoti dalykai, kurie yra politiškai aktualiausi ir svarbiausi. Baltarusija, jeigu nenutrauks hibridinių veiksmų prieš Lietuvą, nenutrauks savo paramos Rusijos agresijai prieš Ukrainą (...) – tada Lietuva irgi nepakeis savo pozicijos ir toliau laikysis sankcijų griežčiausios politikos, izoliacijos ir kitų priemonių“, – akcentavo jis.
Lietuvos diplomatijos vadovas neskuba spręsti ir dėl to, ar ateityje bus būtinybė pratęsti sankcijas Baltarusijai.
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„Taip toli į priekį neužbėgčiau, galbūt mes vasario mėnesį turėsime kitą situaciją, galbūt karas jau bus pasibaigęs, galbūt bus padaryti taikos susitarimai, galbūt bus dideli pokyčiai Rusijoje – to negalime žinoti. Lietuva tikrai niekada nesilaikys pozicijos, kad „nesvarbu, kas vyksta aplinkui – vis tiek darysime taip pat“, – sakė ministras.
„Sankcijos yra įvedamos kaip priemonė atsakyti į tam tikrą kitų valstybių elgesį, kai jos pažeidinėja universalias žmogaus teises, kai jos vykdo hibridines atakas, kai padeda Rusijai vykdyti agresiją arba kai persekioja savo žmones (...). Čia yra priežastys, jeigu tai pasikeičia – žinoma, kad pasikeičia ir mūsų elgesys“, – pridūrė jis.
XXI Vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu lyginant su Ingos Ruginienės ministrų kabineto programa. XX Vyriausybė Minsko režimą programoje yra įvardijusi kaip grėsmę. Tuo metu naujosios XXI Vyriausybės programos projekte nuostatos apie grėsmę iš Baltarusijos nebeliko.
Be to, I. Ruginienės Vyriausybės programoje konstatuota, kad ir toliau bus išlaikoma Rusijos bei Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Tuo metu paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybė žada tarptautinę Baltarusijos izoliaciją stiprinti tik jeigu Minskas ir toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą ar toliau vykdys hibridines atakas prieš šią šalį ar Europos Sąjungą (ES).
Seimo opozicija viliasi, kad pasikeitusi valdančiųjų retorika nėra pamatas kitų metų pavasariui, kai ES svarstys, ar pratęsti sankcijas baltarusiškoms trąšoms.
Kaip skelbta, antradienį Seimui pateiktas XXI Vyriausybės programos projektas.
VyriausybėKęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)
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