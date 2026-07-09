Kauno kūdikio kraitelis dar patrauklesnis: naujagimių tėveliams – dviguba dovana

„Nesitikime, kad simbolinis kraitelio padidinimas pagerins gimstamumą, tačiau bent jau tėveliai galės sau leisti daugiau – atsipūsti, pasilepinti, pasidžiaugti savimi ir nauju kauniečiu“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis
Nuo iniciatyvos pradžios 2020-aisiais iki praėjusių metų pabaigos Kaunas naujagimių šeimoms įteikė 10 958 kūdikio kraitelius. Vien šiemet miesto dovana pasiekė 724 šeimas. Patogioje rankinėje – pirmos būtinybės daiktų rinkinys.
Mažylio kraitelyje sudėta nuo drabužėlių iki svarbiausių priežiūros priemonių: smėlinukas, šliaužtinukas, kelnės ir marškinėliai, kepurė, seilinukas, du kombinezonai, kramtukas-dantenų masažuoklis, kūdikio odai skirta priemonė bei priežiūros rinkinys, medvilninis pledas, rankšluostis su gobtuvu, vonios termometras bei padukas vystymui.
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Rinkinyje taip pat randami tėvelių pagalbininkai – vertingų patarimų pilnas vaiko priežiūros vadovas bei jaukias akimirkas padedanti fiksuoti prisiminimų knygelė „Mano pirmasis albumas“.
Nuo šiol kūdikio kraitelyje esančios miesto dovanų kortelės vertė didinama nuo 100 iki 200 eurų. Tikimasi, kad daugkartinio atsiskaitymo kortelė taps paskata tėveliams nepamiršti skirti laiko sau. Ja galima atsiskaityti daugiau kaip 100 skirtingų vietų visame Kaune – kavinėse ar restoranuose, viešbučiuose bei SPA centruose, muziejuose, kino teatruose ar spektakliuose. Taip pat sudaro sąlygas išbandyti aktyvias pramogas, apsipirkti parduotuvėse.
Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai ne trumpiau kaip tris mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Kūdikis turi būti Lietuvos Respublikos pilietis, jo gimimas įregistruotas Kauno miesto Civilinės metrikacijos poskyryje, o deklaruota gyvenamoji vieta – Kauno mieste.
Su šeimomis, atitinkančiomis nurodytas sąlygas, telefonu susisiekia savivaldybės Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Civilinės metrikacijos poskyrio darbuotojai. Kilus klausimams ar norint patikslinti informaciją, kauniečiai gali kreiptis elektroniniu paštu metrikacija@kaunas.lt arba darbo valandomis skambinti telefonais: +370 37 42 54 52, 0 671 43921.
tėvainaujagimisFinansai
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