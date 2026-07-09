LSDP Nalšios šiaurinėje apygardoje į Seimą kelia R. Baranovo kandidatūrą

Tai Eltai patvirtino socialdemokratė Indrė Kižienė.
„Jis ne vienmandatininkas, o pagal sąrašą (išrinktas – ELTA), tai tikrai turi teisę dalyvauti vienmandatės rinkimuose“, – Eltai ketvirtadienį teigė politikė.
„Kiek žinau, jo šaknys nuo Ignalinos ar iš tos pusės. Tai vienas iš kriterijų – grįžta žmogus į savo gimtinę“, – į klausimą, kodėl pasirinktas būtent R. Baranovas, atsakė parlamentarė.
Pirmasis apie R. Baranovo kandidatavimą į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje pranešė naujienų portalas „15min“.
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Kaip skelbta, Nalšios šiaurinėje apygardoje dokumentus pateikė pirmieji du kandidatai – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovas ir prezidento rinkimuose dalyvavęs Eduardas Vaitkus, pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).
Šių metų lapkričio 8 d. vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje vyks pirmalaikiai Seimo nario rinkimai.
Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė gegužės 28 d. mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą.
Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
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