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M. Sinkevičius: dar didinti gynybos finansavimą, manau, per ambicinga

2026 m. liepos 9 d. 14:57
Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog būtų per ambicinga didinti dabar gynybai skiriamus 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
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„Procentais, manau, per ambicinga“, – naujienų portalo „15min“ laidoje ketvirtadienį teigė M. Sinkevičius.
„Mes nestatysime saugumas versus socialinė politika. Man svarbu ir socialinė politika – tai irgi yra žmonių saugumas, nes jie socialiai apsaugoti (…). Socialinis saugumas irgi labai svarbi dedamoji. Gynyba, krašto gynyba ir mūsų kariuomenės pajėgumas irgi svarbus. Tai reikės ieškoti balanso“, – sakė jis.
Paskirtasis premjeras sakė esantis už didesnį gynybos finansavimą, tačiau, kaip akcentavo, yra ir kiti įsipareigojimai bei problemos.
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„Kainos, pragyvenimo lygis, sveikatos prieinamumas ir eilės, skaidrumas ir t. t. Negalime vien tik fokusuoti į kažkokią vieną sritį, nes tada ji tampa viena prioritetine ir daugiau nebelieka. Turime subalansuoti ir tas subalansavimas… Šiandien aš a priori pasakyti daugiau negaliu, nes, kai startuosime dirbti, kviesimės Finansų ministerijos žmones, kad pateiktų, kokios yra prognozės augimo. Matyt, ekonominis augimas bus kuklesnis nei šių metų. Tai žiūrėsime“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad šiemet gynybai Lietuvos biudžete skirta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Šis finansavimas skirtas nacionalinę diviziją šalyje siekiant išvystyti iki 2030 metų, taip pat priimti Vokietijos brigadą, dėl kurios dislokavimo 2022 m. įsipareigojo Berlynas.
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